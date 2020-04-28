Pentagon ilk kez paylaştı: 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen UFO görüntüleri yayınlandı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan UFO olduğu iddia edilen görüntüleri resmi olarak paylaşarak görüntülerdeki uçan cisimleri "Tanımlanamayan Hava Olgusu" olarak adlandırdı.

Evrende dünyalılardan başka canlıların da yaşadığını iddia edenlerin, gördükleri her tanımlanamayn cismi UFO yani uzaylı aracı olarak dile getirmesi uzun yıllardır tartışılan bir konuydu.

Bu tartışmalara ilk kez resmi devlet kuruluşundan hem de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan destek geldi.

Videolarda görülen hava aracı "Tanımlanamayan Hava Olgusu" yani UFO olarak nitelendi.

3 VİDEO YAYINLANDI

İlk görüntü 14 Kasım 2004 tarihinde F-18 savaş uçağının kamerası tarafından çekildi. İkinci ve üçüncü video da, 21 Ocak 2015 tarihine ait. ABD Donanması'nın yayınladığı üç görüntüden birinde kızılötesi sensörlerin üzerine kilitlendiği hareket eden bir hedef hızlanarak, sensörlerin bir daha yerini belirleyemeyeceği kadar ani bir şekilde ekrandaki radarın sol tarafının dışına çıkıyor.

2015 yılına ait diğer iki görüntüde de ABD'li savaş uçağı pilotlarının ses kaydı var. Görüntülerde duyulan ses kaydında pilotların o anda gördükleri nesnenin ne olduğunu anlamaya çalıştıkları anlaşılıyor. Ses kaydında pilotlardan biri önce uçan nesne için "drone" ifadesini kullanıyor, tanımlayamadıkları nesnenin rüzgara karşı hızlı hareket ettiğini söylüyor.

Videolarda görülen hava aracı "Tanımlanamayan Hava Olgusu" yani UFO olarak nitelendi.

"AMACIMIZ YANLIŞ ANLAŞILMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK"

CNN'e konuşan ABD Donanması sözcüsü Joe Gradisher, üç görüntüdeki nesneyi "Tanımlanamayan Hava Olgusu" olarak tanımladı. Görüntüler konusunda ABD Donanması'nın şeffaf olmasının amacının da eğitim alan pilotların hava sahasında gördükleri ve pilotların güvenliğini tehdit eden nesneleri ve durumları bildirmeye teşvik etmek olduğunu belirtti. Pentagon yetkilisi ayrıca videoları yayınlamalarındaki amacın toplumda olaşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek olduğunu vurguladı. Donanma sözcüsü yayınlanan görüntülerin donanma eğitimleri sırasında hava sahasında sık sık gözlemlenen durumlardan yalnızca bir bölümünü gösterdiğini söyledi.

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Videolarda görülen hava aracı "Tanımlanamayan Hava Olgusu" yani UFO olarak nitelendi.

TRUMP "İNANMIYORUM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada donanma pilotlarının tanımlanamayan nesnelerin gördüğü vakalar konusunda bilgi aldığını söylemiş ancak UFO'ların varlığı konusunda şüphelerini dile getirmişti. Trump "Ne düşünmek istiyorlarsa düşünebilirler. Bunla ilgili çok kısa bir toplantı yaptık. Ama insanlar UFO gördüklerini söylüyorlar. İnanıyor muyum? Pek değil" demişti.

OYNAT 01:48 Pentagon 2004 ve 2015 yıllarına ait 'UFO' olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un resmi olarak UFO görüntüleri yayınladığı bildirildi.Pentagon UFO görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. 2004 ve 2015 yıllarına ait olan üç UFO'nun videosu olduğu iddia edilen görüntülerde tanımlanamayan cisimlerin hareketleri görülüyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan UFO olduğu iddia edilen görüntüleri resmi olarak paylaşarak görüntülerdeki uçan cisimleri Tanımlanamayan Hava Olgusu olarak adlandırdı. Evrende dünyalılardan başka canlıların da yaşadığını iddia edenlerin, gördükleri her tanımlanamayn cismi UFO yani uzaylı aracı olarak dile getirmesi uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. Bu tartışmalara ilk kez resmi devlet kuruluşundan hem de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan destek geldi. İlk görüntü 14 Kasım 2004 tarihinde F-18 savaş uçağının kamerası tarafından çekildi. İkinci ve üçüncü video da, 21 Ocak 2015 tarihine ait. ABD Donanması'nın yayınladığı üç görüntüden birinde kızılötesi sensörlerin üzerine kilitlendiği hareket eden bir hedef hızlanarak, sensörlerin bir daha yerini belirleyemeyeceği kadar ani bir şekilde ekrandaki radarın sol tarafının dışına çıkıyor. 2015 yılına ait diğer iki görüntüde de ABD'li savaş uçağı pilotlarının ses kaydı var. Görüntülerde duyulan ses kaydında pilotların o anda gördükleri nesnenin ne olduğunu anlamaya çalıştıkları anlaşılıyor. Ses kaydında pilotlardan biri önce uçan nesne için drone ifadesini kullanıyor, tanımlayamadıkları nesnenin rüzgara karşı hızlı hareket ettiğini söylüyor. CNN'e konuşan ABD Donanması sözcüsü Joe Gradisher, üç görüntüdeki nesneyi Tanımlanamayan Hava Olgusu olarak tanımladı. Görüntüler konusunda ABD Donanması'nın şeffaf olmasının amacının da eğitim alan pilotların hava sahasında gördükleri ve pilotların güvenliğini tehdit eden nesneleri ve durumları bildirmeye teşvik etmek olduğunu belirtti. Pentagon yetkilisi ayrıca videoları yayınlamalarındaki amacın toplumda olaşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek olduğunu vurguladı. Donanma sözcüsü yayınlanan görüntülerin donanma eğitimleri sırasında hava sahasında sık sık gözlemlenen durumlardan yalnızca bir bölümünü gösterdiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada donanma pilotlarının tanımlanamayan nesnelerin gördüğü vakalar konusunda bilgi aldığını söylemiş ancak UFO'ların varlığı konusunda şüphelerini dile getirmişti. Trump Ne düşünmek istiyorlarsa düşünebilirler. Bunla ilgili çok kısa bir toplantı yaptık. Ama insanlar UFO gördüklerini söylüyorlar. İnanıyor muyum? Pek değil demişti. Pentagon, biri 2004 yılında diğer ikisi de 2015 yılında çekilen ve emekli bir pilotun UFO olduğunu iddia ettiği görüntülerin varlığını doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı, görüntülerdeki gizliliğin kalkmasının ardından yayınladığı videolarda görülen hava aracını Tanımlanamayan Hava Olgusu yani UFO olarak niteledi. Pentagon, biri 2004 yılında diğer ikisi de 2015 yılında çekilen ve emekli bir pilotun UFO olduğunu iddia ettiği görüntülerin varlığını doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı, görüntülerdeki gizliliğin kalkmasının ardından yayınladığı videolarda görülen hava aracını Tanımlanamayan Hava Olgusu yani UFO olarak niteledi. Pentagon, biri 2004 yılında diğer ikisi de 2015 yılında çekilen ve emekli bir pilotun UFO olduğunu iddia ettiği görüntülerin varlığını doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı, görüntülerdeki gizliliğin kalkmasının ardından yayınladığı videolarda görülen hava aracını Tanımlanamayan Hava Olgusu yani UFO olarak niteledi. Pentagon, biri 2004 yılında diğer ikisi de 2015 yılında çekilen ve emekli bir pilotun UFO olduğunu iddia ettiği görüntülerin varlığını doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı, görüntülerdeki gizliliğin kalkmasının ardından yayınladığı videolarda görülen hava aracını Tanımlanamayan Hava Olgusu yani UFO olarak niteledi. Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı Pentagon, biri 2004 yılında diğer ikisi de 2015 yılında çekilen ve emekli bir pilotun UFO olduğunu iddia ettiği görüntülerin varlığını doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı, görüntülerdeki gizliliğin kalkmasının ardından yayınladığı videolarda görülen hava aracını "Tanımlanamayan Hava Olgusu" yani UFO olarak niteledi. BiP'te paylaş

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