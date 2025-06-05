Pentagon'dan kritik Grönland adımı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Grönland'ın denetimini ABD Kuzey Komutanlığı'na devretmeye hazırlanıyor. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arktik kara parçasının kontrolünü ele geçirme konusundaki ilgisini sürdürmesiyle birlikte ada topraklarını ABD ile daha yakın bir şekilde bağlayacak. Bu hafta içinde gerçekleşmesi beklenen denetim değişikliği, ABD'nin daha fazla radar sağlayarak Altın Kubbe füze kalkanını genişletmesine de yardımcı olacak. Plana göre Grönland, Avrupa Komutanlığı'nın yetki alanından, Kuzey Amerika'nın güvenliğini denetlemekten sorumlu olan Kuzey Komutanlığı'na geçecek. Söz konusu değişiklik, Trump yönetiminin Danimarka’ya bağlı olan Grönland üzerinde mülkiyet elde etmek için aylardır sürdürdüğü çabanın şimdiye kadarki en somut adımı.

Trump, ilk döneminde Grönland'ı satın almaktan bahsetmişti. Ancak Trump, geçen Kasım ayında seçimi kazandığından beri bunu defalarca dile getirmesi nedeniyle, adanın 58 bin sakinini endişelendirdi ve satışla ilgilenmediğini söyleyen Danimarka hükümetini hayal kırıklığına uğrattı. Grönland'ın Kuzey Komutanlığı'na dahil edilmesi, Danimarka ve NATO genelinde sıkı bir incelemeye tabi tutulacak. NATO, Trump'ın adanın kontrolünü ele geçirmek için aylardır sürdürdüğü kampanya ve bölgeyi ele ilhak etmek için askeri harekât seçeneğini dışlamaması nedeniyle huzursuz. İsmi açıklanmayan bir yetkili, "Coğrafya açısından bakıldığında, bu hareket biraz mantıklı. Ancak siyasi açıdan bakıldığında, bunun Avrupa'yı endişelendireceği açık" dedi. Washington'daki Danimarka büyükelçiliği söz konusu adımı hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Beyaz Saray da konuya ilişkin yorum yapmadı.