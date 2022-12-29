Peru’da 5,4 büyüklüğünde deprem

Ekonomi

Bakan Yanık: 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri öne çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde 3 milyon haneye 2,9 milyar lira, "Çocuk Desteği Bileşeni" çerçevesinde 2,2 milyon haneye 919 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyon haneye 3,8 milyar lira tutarında ödeme yapacaklarını açıkladı.