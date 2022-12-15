Peru'da ülke genelinde 30 günlük OHAL kararı alındı

Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Gösterilerin şiddetlenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Boluarte, bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda her geçen gün can kaybının yükselmesinin ardından ülke genelinde OHAL kararı alındı.
Ülke genelinde 30 günlük (OHAL) kararı
Savunma Bakanı Alberto Otarola yaptığı açıklamada, ülkede son zamanlarda artan şiddet olaylarına değinerek, "Hali hazırda devam eden vandalizm, şiddet eylemleri, otoyollarda barikat ve yol kapatma hadiseleri nedeniyle güçlü ve otoriter bir yanıt için ülke geneli 30 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildi." ifadesine yer verdi.
İstifa talebi büyüyor
Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda sokaklara dökülen binlerce kişi, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını istiyor.
Gösterilerin şiddetlenmesi üzerine Boluarte, dün bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.
Eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun görevinden azledilmesinin ardından çıkan olaylarda şu ana kadar 8 kişi ölmüş, 15 polis atılan patlayıcı maddelerle yaralanmıştı.