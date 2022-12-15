Dünya Peruda ülke genelinde 30 günlük OHAL kararı alındı
AMERİKA

Peru'da ülke genelinde 30 günlük OHAL kararı alındı

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Peru'da şiddet olayları ve protestolar nedeniyle ülke genelinde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

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Haber Merkezi AA
Peruda ülke genelinde 30 günlük OHAL kararı alındı
Peru

Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Gösterilerin şiddetlenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Boluarte, bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda her geçen gün can kaybının yükselmesinin ardından ülke genelinde OHAL kararı alındı.

Ülke genelinde 30 günlük (OHAL) kararı

Savunma Bakanı Alberto Otarola yaptığı açıklamada, ülkede son zamanlarda artan şiddet olaylarına değinerek, "Hali hazırda devam eden vandalizm, şiddet eylemleri, otoyollarda barikat ve yol kapatma hadiseleri nedeniyle güçlü ve otoriter bir yanıt için ülke geneli 30 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildi." ifadesine yer verdi.

İstifa talebi büyüyor

Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda sokaklara dökülen binlerce kişi, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını istiyor.

Gösterilerin şiddetlenmesi üzerine Boluarte, dün bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun görevinden azledilmesinin ardından çıkan olaylarda şu ana kadar 8 kişi ölmüş, 15 polis atılan patlayıcı maddelerle yaralanmıştı.

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