Dünya Petrol hırsızı
ORTADOĞU

Petrol hırsızı

Libya’daki savaş suçlusu Hafter şimdi de petrol hırsızlığına soyundu. Hafter’in ayın başlarında petrol limanlarını ve ihracat boru hattını zorla kapatması nedeniyle Afrikan’nın en büyük petrol rezervine sahip olan Libya’nın petrol üretimi çökmenin eşiğine geldi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Darbeci Hafter
Darbeci Hafter

Petrol satışı için ülkenin tek yetkili kurumu olan Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Mustafa Sanalla, Hafter’in ‘NOC Benghazi’ adlı bir paralel petrol şirketi kurduğunu ve yasadışı bir şekilde petrol satmaya çalıştıklarını ifade etti. Sanalla, “Durmayacaklar. Bu savaş petrol için” dedi. The Wall Street Journal’a konuşan Avrupalı ve Libyalı yetkililer ise ‘uluslararası toplumun Hafter’in petrolü kontrol altına alma ve satma planlarını durdurmaya çalıştıklarını’ belirtiyor.

10 GÜNDE 500 MİLYON

Amerikan medyasına göre ‘NOC Benghazi’ adlı şirket, Trablus’taki otoriteye danışmadan petrol tankerleri almaya ve limanları yeniden açmaya çalışıyor. Hafter’in hamlesi, tek taraflı olarak petrol ihracatı yapmak istediği şeklinde yorumlanıyor. Bir ‘NOC Benghazi’ yetkilisinin, ‘şirketin terminalleri yeniden açma planlarını gelecekte açıklayabileceğini’ söylemesi bu iddiayı doğruladı. Meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) petrol ablukası nedeniyle sadece 10 günde yaklaşık 500 milyon dolar zarar etti. Libya’nın petrol endüstrisine hakim olan Ulusal Petrol Şirketi, “Blokajların başlangıcından bu yana toplam kayıp değeri 27 Ocak 2020 Pazartesi günü itibariyle 502 milyon 289 bin 339 dolara ulaştı” açıklaması yaptı. Yani günlük zarar ortalaması 50 milyon doları geçti.

HTŞ ile barışma sinyali
DÜNYA
HTŞ ile barışma sinyali
Üçe bölündü!

Üçe bölündü!

Fahrettin Koca: 3 kişi hayatını kaybetti, 179 yaralı var.
Eli kanlı teröristler AP çatısı altında

Eli kanlı teröristler AP çatısı altında

İbrahim Kalın: Avrupa'nın ortasında terörizm meşrulaştırılıyor.
Trump aklandı!

Trump aklandı!

​Senato'daki azil oylaması sonuçlandı.
Devlet-Millet <br>dayanışması mesajı

Devlet-Millet
dayanışması mesajı

Erdoğan, yaşanan üzücü olaylar ilgili paylaşım yaptı.
Pistten çıkıp <br>boşluğa düştü

Pistten çıkıp
boşluğa düştü

​Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı.
Acı bilanço: 33 şehit!

Acı bilanço: 33 şehit!

Van'daki çığ felaketinden üzücü haberler geldi.
PKK'lılar <br>AP'den çıktı

PKK'lılar
AP'den çıktı

Avrupa Parlamentosu ​yeni bir skandala imza attı.
O an bir gürültü koptu!

O an bir gürültü koptu!

Karın altından kendi imkanları çıkan müdür anlattı
2023'te <br>hangardan çıkaracağız

2023'te
hangardan çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması.
Esnafa<br>50 bin TL kredi

Esnafa
50 bin TL kredi

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Elazığ'da açıklama yaptı.
Korna dahi çalmayın!

Korna dahi çalmayın!

​Bölgedeki vatandaşlara çok hassas uyarı...
Uluslararası uçuşlarda termal kontrol

Uluslararası uçuşlarda termal kontrol

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Erdoğan'ın Başdanışmanı da yaralandı

Erdoğan'ın Başdanışmanı da yaralandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci çığ faciası...
Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.
Karda madde<br> tespit edildi

Karda madde
tespit edildi

​Kar topu oynayan çocuklarda yanıklar oluşmuştu.
Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok önemli AB açıklaması.
Depremde doğdu<br>depremde gitti

Depremde doğdu
depremde gitti

​Hamile eşi ve oğlunu kaybeden babanın anlattıkları duygulandırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.