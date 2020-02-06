Petrol hırsızı

Petrol satışı için ülkenin tek yetkili kurumu olan Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Mustafa Sanalla, Hafter’in ‘NOC Benghazi’ adlı bir paralel petrol şirketi kurduğunu ve yasadışı bir şekilde petrol satmaya çalıştıklarını ifade etti. Sanalla, “Durmayacaklar. Bu savaş petrol için” dedi. The Wall Street Journal’a konuşan Avrupalı ve Libyalı yetkililer ise ‘uluslararası toplumun Hafter’in petrolü kontrol altına alma ve satma planlarını durdurmaya çalıştıklarını’ belirtiyor.

10 GÜNDE 500 MİLYON

Amerikan medyasına göre ‘NOC Benghazi’ adlı şirket, Trablus’taki otoriteye danışmadan petrol tankerleri almaya ve limanları yeniden açmaya çalışıyor. Hafter’in hamlesi, tek taraflı olarak petrol ihracatı yapmak istediği şeklinde yorumlanıyor. Bir ‘NOC Benghazi’ yetkilisinin, ‘şirketin terminalleri yeniden açma planlarını gelecekte açıklayabileceğini’ söylemesi bu iddiayı doğruladı. Meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) petrol ablukası nedeniyle sadece 10 günde yaklaşık 500 milyon dolar zarar etti. Libya’nın petrol endüstrisine hakim olan Ulusal Petrol Şirketi, “Blokajların başlangıcından bu yana toplam kayıp değeri 27 Ocak 2020 Pazartesi günü itibariyle 502 milyon 289 bin 339 dolara ulaştı” açıklaması yaptı. Yani günlük zarar ortalaması 50 milyon doları geçti.