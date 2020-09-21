Pişirilip soyularak satılan yumurtalar sosyal medyada olay oldu: Vedat Milor'ün paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

ABD'de bir markette satılan yumurtalar Twitter'da çok konuşuldu.

ABD'de bir markete poşet içinde satılan pişirilmiş ve soyulmuş yumurtalar sosyal medyada çok konuşuldu.

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor Twitter hesabından paylaştığı tweette "Yurtdışında bir markette satılan önceden pişirilip soyulmuş yumurtalar... Kurumaması için sıvı içinde 45 tanesi yaklaşık 10 liraya satılıyor. Bayağı tepki çekmiş. Siz ne dersiniz? Sizi almaktan alıkoyar mı bu görüntü?" diye sordu.

Yurtdışında bir markette satılan önceden pişirilip soyulmuş yumurtalar... Kurumaması için sıvı içinde 45 tanesi yaklaşık 10 liraya satılıyor. Bayağı tepki çekmiş. Siz ne dersiniz? Sizi almaktan alıkoyar mı bu görüntü? https://t.co/Qw5BDSCqZ7 — Vedat Milor (@vedatmilor) September 20, 2020

Soyulmuş yumurtaların insanları tembelliğe alıştırdığını söyleyen de var, pratik bir çözüm olduğunu da...