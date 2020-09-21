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Dünya Pişirilip soyularak satılan yumurtalar sosyal medyada olay oldu Vedat Milorün paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
AMERİKA

Pişirilip soyularak satılan yumurtalar sosyal medyada olay oldu: Vedat Milor'ün paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

ABD'de bir markette satılan pişirilmiş ve soyulmuş yumurtalar sosyal medyada olay oldu. Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı. Yumurtaların soyulmuş olarak satılması kimine göre rahatlık kimine göre ise hijyenik değil...

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'de bir markette satılan yumurtalar Twitter'da çok konuşuldu.
ABD'de bir markette satılan yumurtalar Twitter'da çok konuşuldu.

ABD'de bir markete poşet içinde satılan pişirilmiş ve soyulmuş yumurtalar sosyal medyada çok konuşuldu.

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor Twitter hesabından paylaştığı tweette "Yurtdışında bir markette satılan önceden pişirilip soyulmuş yumurtalar... Kurumaması için sıvı içinde 45 tanesi yaklaşık 10 liraya satılıyor. Bayağı tepki çekmiş. Siz ne dersiniz? Sizi almaktan alıkoyar mı bu görüntü?" diye sordu.

Soyulmuş yumurtaların insanları tembelliğe alıştırdığını söyleyen de var, pratik bir çözüm olduğunu da...

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