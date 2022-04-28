Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya PKK Kürtleri katledecekti
ORTADOĞU

PKK Kürtleri katledecekti

Irak’taki Bölgesel Yönetim, PKK’ya ait 1 ton PETN patlayıcı ile 10 füze ele geçirdi. Patlayıcıyla yakalanan terörist, bunlarla IKBY’de eylem yapacaklarını itiraf etti.

Abone Ol Google News
Hatice Saka Yeni Şafak
PKK Kürtleri katledecekti
Bölgesel Yönetim, PKK’ya ait 1 ton PETN patlayıcı ile 10 füze ele geçirdi.

PKK, Kuzey Irak’ta Bölgesel Yönetimi (IKBY) hedef alan saldırılara hazırlanıyor. Bölgesel Yönetim, PKK’ya ait 1 ton PETN patlayıcı ile 10 füze ele geçirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada; Duhok sınırları içinde terör örgütü PKK’ya ait 1 ton PETN patlayıcı, 10 Konkurs tanksavar füzesi, 23 saldırı dron motoru, 1200 gaz maskesi ve 375 Kalaşnikof yedek parçası ele geçirildiği duyuruldu. Güvenlik Konseyi ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatların görüntülerini paylaştı.

PKK’LILARA TESLİM EDECEKMİŞ

Patlayıcılarla yakalanan “Yunus Ahmet” adlı terörist, sorgusunda patlayıcı ve silahları “Rudi Hüseyin” adlı YPG’li terörist aracılığıyla elde ettiğini, Bölgesel Yönetime karşı kullanacaklarını itiraf etti. YPG sorumlusu Rudi Hüseyin’in kendisiyle iletişime geçtiğini anlatan terörist, “Parçalar halinde göndereceği malzemeleri depomda biriktirmemi, PKK’lılar gelince onlara teslim etmemi istedi. Bunların ne olduğunu sorunca, ‘1 ton patlayıcı’ dedi. ‘Bu ne için?’ diye sordum. ‘Güney Kürdistan’da eylem yapacaklar’ dedi. 17 Nisan’da bunları teslim edecektik ama yakalandık” dedi.

PKK, Kürtlerin akrebidir
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
PKK, Kürtlerin akrebidir

Suriye'de PKK tehciri: Akın akın Irak’a geçiyorlar
DÜNYA
Suriye'de PKK tehciri: Akın akın Irak’a geçiyorlar
Mescid-i Aksada Kadir Gecesi

Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi

​Binlerce Müslüman akın etti.
Liverpool finale göz kırptı

Liverpool finale göz kırptı

Devler Ligi yarı final ilk maçında Villarreal'e şans tanımadılar.
Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar: Rusyanın saldırısı soykırım olarak nitelendi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük finalde konuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kavala'ya verilen cezaya ilişkin ilk açıklama.

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

​Belediye Başkanı Yılmaz Balıkesir'deki Ramazan ayını anlattı.

Erdoğan İstanbul Mushafı'nı tanıttı: Haysiyetimize saldıranaeyvallah etmeyiz

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.