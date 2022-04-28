PKK Kürtleri katledecekti

PKK, Kuzey Irak’ta Bölgesel Yönetimi (IKBY) hedef alan saldırılara hazırlanıyor. Bölgesel Yönetim, PKK’ya ait 1 ton PETN patlayıcı ile 10 füze ele geçirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada; Duhok sınırları içinde terör örgütü PKK’ya ait 1 ton PETN patlayıcı, 10 Konkurs tanksavar füzesi, 23 saldırı dron motoru, 1200 gaz maskesi ve 375 Kalaşnikof yedek parçası ele geçirildiği duyuruldu. Güvenlik Konseyi ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatların görüntülerini paylaştı.

PKK’LILARA TESLİM EDECEKMİŞ

Patlayıcılarla yakalanan “Yunus Ahmet” adlı terörist, sorgusunda patlayıcı ve silahları “Rudi Hüseyin” adlı YPG’li terörist aracılığıyla elde ettiğini, Bölgesel Yönetime karşı kullanacaklarını itiraf etti. YPG sorumlusu Rudi Hüseyin’in kendisiyle iletişime geçtiğini anlatan terörist, “Parçalar halinde göndereceği malzemeleri depomda biriktirmemi, PKK’lılar gelince onlara teslim etmemi istedi. Bunların ne olduğunu sorunca, ‘1 ton patlayıcı’ dedi. ‘Bu ne için?’ diye sordum. ‘Güney Kürdistan’da eylem yapacaklar’ dedi. 17 Nisan’da bunları teslim edecektik ama yakalandık” dedi.

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DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ PKK, Kürtlerin akrebidir