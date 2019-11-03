PKK Suriye'de 'Güneydoğu' planını devreye soktu: Soğukkanlı olunmalı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası Suriye'de yeni bir dönem başladı.

YPG'li teröristlerin sınırlarımızın 30 kilometre güneyine çekilmesini kontrol etmek ve örgüte ait tahkimatları imha etmek için TSK ve Rus ordusu devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Devriyeler sırasında YPG tarafından sahneye sürülen kadın ve çocuklar, TSK zırhlı araçlarına taşlı saldırılarda bulundu. Hatırlanacağı üzere, 90'lı yıllarda Güneydoğu'da benzer planlar devreye sokulmuş ve YPG/PKK'lı teröristler, çocuk ve kadınlardan oluşan sivilleri araç olarak kullanmıştı

Konuyla ilgili yenisafak.com'a açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 90'lı yıllarda benzer sahnelerin yaşandığını hatırlatarak, "YPG/PKK'lı teröristlerin kadın ve çocukları kullanarak 'Türkiye ile Suriye halkı' arasında düşmanlık üretmesine engel olacak hassasiyet ve soğukkanlılığın ortaya konması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

YPG/PKK sivilleri istismar ediyor

"TSK Güneydoğu'da bunu nasıl aştı, neler yapılması lazım?" sorusunu yanıtlayan Ağar, şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreç, karşılık vermeyerek ya da mütekabiliyet esaslarına uygun dozajlar üreterek, halkın bilinçlenmesini sağlayacak fırsatı içerisinde barındırıyor. Türkiye'nin bu bölgedeki halk üzerinde bilgi, bilinç ve muhakeme üretecek bir takım sosyolojik ve psikolojik çalışmaları ortaya koyması gerekiyor. Halka ulaşılması gerekir ve buradaki halkı bir devletin şefkatli yüzü üzerinden aydınlatması gerekir"

TSK ve Rusya, ilk devriye faaliyetini 1 Kasım Cuma günü gerçekleştirdi.

TSK 90'lı yıllarda bu sınavı başarıyla geçti

"Türkiye bu noktada 90'lı yıllarda süreçte YPG/PKK'nin halkın arkasına saklandığını tez zaman fark ederek, halka karşı son derece soğukkanlı bir hassasiyetle yaklaştı. TSK, bu dönemde kadınların ve çocukların öne çıkarılarak tahrik edilmesi fotoğrafı karşısında son derece ağır başlı ve hassasiyet üreten bir tutum izledi. Bunun faydasını da ilerleyen süreçte gördü. Burada halk terör örgütü tarafından kullanıldığına dair bilincin bu olaylar üzerinden gelişmesi gerekiyor"

OYNAT 00:00 Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ilk ortak kara devriyesi başladı Rusya'nın Soçi kentindeki mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasıyla Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Suriye topraklarında, Türk- Rus ortak kara devriyesi başladı. BiP'te paylaş

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