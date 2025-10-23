Almanya

’nın Münih kentinin kuzeydoğusunda yer alan Altenerding bölgesinde yapılan "Mareşal Gücü 2025" tatbikatında faciadan dönüldü. Tatbikatın bir parçası olarak kamusal alanda eğitim yapan askerler, bir çiftliğin ahırının çevresinde konuşlanmışken halk tarafından fark edilerek polise ihbar edildi.