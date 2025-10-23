Almanya’da yapılan askeri tatbikat, yanlış anlaşılma nedeniyle gerçek çatışmaya dönüştü. İddiaya göre, tatbikat yapan Alman askerlerini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ancak polisler, kendilerine doğrultulan silahların eğitim gereği kullanıldığını bilmeden, tatbikatı gerçek saldırı sandı. Askerlerin eğitim mermisiyle ateş açması üzerine polisler de karşılık verdi. Olayda bir asker yaralandı. Alman basını, polis ekiplerinin tatbikatın gerçekleştirildiğinden habersiz olduğunu ve iletişim eksikliğinin olayı büyüttüğünü aktardı.
"Gerçek mermiyle karşılık verdiler"
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polislerin geldiğini gören tatbikattaki askerler bunu eğitimlerinin bir parçası sanarak eğitim mermileriyle sözde düşman gücüne ateş etti. Bunun üzerine polis ekiplerince tatbikat yapan askerlere gerçek mermiyle karşılık verildi. Akıl almaz olayda tatbikattaki askerlerden biri hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan asker hastanede tedavi altına alındı.
"Polis ekiplerinin tatbikattan haberi yoktu" iddiası
- Yaklaşık 800 askerin katıldığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığı tatbikatta yaşanan olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Alman basını, vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin tatbikattan haberi olmadığını öne sürdü.
Tatbikatın senaryosunun, ise bir NATO ülkesinin işgal edilmesi durumunda ittifak güçleriyle, askeri ve sivil güçlerin ortak hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik olduğu bildirildi.