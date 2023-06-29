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Dünya

Polonya'da Wagner alarmı: Doğu sınırını güçlendirme kararı aldı

Polonya Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin lideri Jaroslaw Kaczynski, Wagner güçlerinin, Belarus'taki varlığı nedeniyle Polonya'nın doğu sınırındaki askeri varlığın güçlendirileceğini söyledi.

08:04 . 29/06/2023 Perşembe
AA
Jaroslaw Kaczynski - Wagner

Jaroslaw Kaczynski - Wagner

Kaczynski, akşam saatlerinde gerçekleşen güvenlik komitesi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.


Toplantıda önemli kararlar alındığını vurgulayan Kaczynski, "Doğu sınırımızın savunmasını güçlendirmek için hem bazı geçici projeler hem de kalıcı nitelikte olacak projeler açısından kararlar alındı. Bunlar Belarus'ta potansiyel olarak yeni bir durumun, Wagner Grubu'nun varlığının sonucu." ifadesini kullandı.


Kaczynski, edindikleri son verilere göre Belarus'ta 8 bin Wagner askeri olabileceğinin altını çizdi.

Wagner güçlerinin, Belarus'ta bulunmasının sadece Ukrayna için değil Litvanya ve Polonya gibi komşu ülkeler için de tehlike olduğuna işaret eden Kaczynski, "Wagner grubunun Belarus'taki varlığı, hibrid savaşın yeni bir aşaması anlamına gelebilir. Bu aşama, şimdiye kadar uğraştığımızdan çok daha zor bir aşamadır." diye konuştu.


Kaczynski, sınırın güçlendirilmesinin sınıra yakın yerlerde konuşlu Polonya güçlerinin takviyesini ve bölgede engeller inşa edilmesini içereceğini kaydetti.


- Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.


Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.


Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.


Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.


Putin, 26 Haziran'da televizyon kanallarından halka sesleniş konuşmasında, "Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus’a gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.




#Jaroslaw Kaczynski
#Polonya
#Wagner
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