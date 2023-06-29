Polonya'da Wagner alarmı: Doğu sınırını güçlendirme kararı aldı

Toplantıda önemli kararlar alındığını vurgulayan Kaczynski, "Doğu sınırımızın savunmasını güçlendirmek için hem bazı geçici projeler hem de kalıcı nitelikte olacak projeler açısından kararlar alındı. Bunlar Belarus'ta potansiyel olarak yeni bir durumun, Wagner Grubu'nun varlığının sonucu." ifadesini kullandı.

Wagner güçlerinin, Belarus'ta bulunmasının sadece Ukrayna için değil Litvanya ve Polonya gibi komşu ülkeler için de tehlike olduğuna işaret eden Kaczynski, "Wagner grubunun Belarus'taki varlığı, hibrid savaşın yeni bir aşaması anlamına gelebilir. Bu aşama, şimdiye kadar uğraştığımızdan çok daha zor bir aşamadır." diye konuştu.