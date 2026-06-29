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Polonya'dan İsveç'e dev savunma siparişi: 3 denizaltı için imzalar atıldı

Polonya'dan İsveç'e dev savunma siparişi: 3 denizaltı için imzalar atıldı

17:1729/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
AA
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Polonya'nın İsveç üretimi 3 denizaltı satın alacağını ifade etti.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Polonya'nın İsveç üretimi 3 denizaltı satın alacağını ifade etti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Polonya'nın İsveç üretimi 3 denizaltı satın alacağını ifade etti.

Polonya'nın Gdynia kentini ziyaret eden Kristersson, mevkidaşı Donald Tusk ile A26 model İsveç üretimi denizaltıların satın alımına yönelik imza törenine katıldı, ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsveç'in Polonya ile ilişkilerini "her zamankinden daha güçlü ve derin" şeklinde niteleyen Kristersson, iki ülkenin hem NATO hem de Avrupa Birliği (AB) ortakları olduğunu, ayrıca Baltık Denizi'nde komşu olduklarını aktardı.

Kristersson, "Polonya, İsveç'ten 3 adet denizaltı satın almak için imzaları attı. Bu alım ülkeler arasındaki ilişkiler için bir dönüm noktası. Ayrıca, her iki ülkenin muazzam askeri gücüne de katkıda bulunacak." dedi.

Tusk da denizaltı alımını iki ülkenin savunma ve işbirliği açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, işbirliğine güçlü bir şekilde devam edeceklerini kaydetti.

Bu arada, Polonya'nın PAP haber ajansı, ilk denizaltının 2030'da Polonya'ya teslim edilmesinin beklendiğini belirtirken, anlaşmanın hem İsveç hem de Polonya'da yeni istihdam sağlanmasına olanak sağlayacağını aktardı.



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