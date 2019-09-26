Dünya Prens Selmandan Kaşıkçı itirafı Tüm sorumluluğu kabul ediyorum
AMERİKA

Prens Selman'dan Kaşıkçı itirafı: Tüm sorumluluğu kabul ediyorum

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selman, "Kaşıkçı cinayeti benim sorumluluğum altında gerçekleşti. Bütün sorumluluğu kabul ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı cinayetinden 1 yıl sonra ilk kez basına demeç verdi.

ABD'li gazeteci Martin Smith'in sorularını yanıtlayan Selman, 1 yıl sonra sessizliğini bozarak, "Kaşıkçı cinayeti benim sorumluluğum altında gerçekleşti. Tüm sorumluluğu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • Cinayetin kendisinin emri olmadan yapıldını savunan Selman, "20 milyon insanımız var. 3 milyon çalışanımız var. Cinayetle ilgili benim sorumluluğum yok" dedi.

Gazetecinin "Cinayetten haberiniz yok ama uçağınızı nasıl alıp gidebiliyorlar?" sorusunu yanıtlayan Selman, "Bunu yapma yetkisi olan bakan ve yetkililer" var yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği Cemal Kaşıkçı cinayeti ABD basınında yeniden tartışılmaya başladı.

Erdoğan, FOX News'e verdiği son demeçte, Cemal Kaşıkçı'nın rastgele bir kişi olmadığını belirterek şunları söylemişti:

  • "Özellikle sizin meslektaşınız. Medya dünyasında saygın bir yeri olan, benimle de birkaç röportajı olmuş olan birisi. Yakından tanıyorum, aynı zamanda son dönemde Türkiye'den de bir hanımefendi ile nişanlanmıştı. Böyle de bir durumu vardı. Nitekim onunla nikah hazırlıklarına girmek için de İstanbul Başkonsolosluğuna gitmişlerdi. Şimdi böyle bir durumda ülkemde ve İstanbul Başkonsolosluğunda böyle bir olay olacak, ben bunu takip etmeyim mi? Tabii ki takip edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuz. Yapmamız gereken bu. Yoksa her yapılan yapıldığı yerde kalırsa dünyada adaleti tesis edemeyiz''

NY Times'tan Kaşıkçı için kısa belgesel
OYNAT 08:32
NY Times'tan Kaşıkçı için kısa belgesel
New York Times gazetesi, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı için kısa bir belgesel hazırladı. 8 dakikalık videoda, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaşanan gelişmeleri detaylı bir şekilde aktarırken, cesedin hala kayıp olduğuna vurgu yapıyor ve ekliyor: 'Şimdi Suudilerin hikayesi değişti'
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