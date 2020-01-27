Protestolar alevlendi

Irak’ta güvenlik güçlerinin, meydanları boşaltma çalışmalarına ve protestoculara ait çadırları yakmaya başlaması sonrası gösteriler yeniden alevlendi. Başta başkent Bağdat olmak üzere pek çok kentte düzenlenen protestolara güvenlik güçleri müdahale etti. Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, yaşanan olaylarda Bağdat’ta en az 14 kişi Nasıriye’de ise dördü gerçek mermi ile olmak üzere en az 30 gösterici yaralandı.

GAZ NEDENİYLE FENALAŞTILAR

Zikar vilayetinin kent merkezi Nasıriye’deki El-Habubi Meydanı’nı boşlatmamak için direnen göstericiler ve onlara müdahale eden güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerilim yaşandı. Hastane kaynakları, güvenlik güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle fenalaşan 30 göstericinin tedavi altına alındığını belirtti. Zikar’da cumartesi günkü protestolarda ise 3 göstericinin, güvenlik güçlerinin açtığı ateş nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

GERÇEK MERMİ KULLANILDI

Ülkedeki gösterilerin merkezi başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda da eylemciler, güvenlik güçlerinin cumartesi günkü müdahalesine rağmen protestolarını sürdürüyor. Protestocuların pazar sabahı toplandıkları alanlara geri dönmesinin ardından Bağdat’ta polis protestoculara karşı gerçek mermi kullandı. Göstericiler ise polise taş ve molotofkokteyli attı. Yaşanan çatışmalarda en az 14 kişi yaralandığı bildirildi.

600’DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak’ta 1 Ekim 2019’dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Başbakan Adil Abdulmehdi, protestolar üzerine 29 Kasım’da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet hala kurulamadı. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 23 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600’den fazla masum barış yanlısı göstericinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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Sadr’a ihanet suçlaması

Şii lider Mukteda es-Sadr

Öte yandan polis müdahalesinin, Şii lider Mukteda es-Sadr’ın “göstericilerin işlerine olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde karışmayacağı” açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti. Irak’ta Göstericiler Komitesi de, Sadr’ı ihanetle suçladı. Yapılan açıklamada, “Bizler dini fetvalar ya da Sadr’ın attığı tweetlerle sokağa çıkmadık. Sadr ve destekçileri, daha fazla direnemeyeceğimizi ve devrimimizi sona erdireceğimizi sanmasın. Devrimin hedefleri gerçekleşinceye kadar meydanlarda kalacağız. Sadr’ın yaptığı gibi şehitlerin kanını siyasi anlaşma masasında bir koz haline getirmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı. İran’ın Sadr’a Irak’ın yeni başbakanı olması vaadinde bulunduğu, Sadr’ın da bunun ardından göstericilere verdiği desteği çektiği iddia ediliyor. Sadr’ın çağrısı üzerine cuma günü Bağdat’ta düzenlenen “ABD karşıtı gösteri” sonrası hareket destekçilerinin meydanlardan çekilmeye başladığı gözlemlenmişti.