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Putin'e küfreden Biden'a Rusya'dan sert tepki: 'Bunamış işe yaramayan moruk'

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik küfürlü ifadeleri, Moskova tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Biden gibi bunamış moruklar varoluşsal tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

17:07 - 22/02/2024 Perşembe
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Putin - Peskov - Biden
Putin - Peskov - Biden
ABD Başkanı
Joe Biden
'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e ettiği küfür, Moskova'da sert tepkiyle karşılandı.

Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, Biden'a sert ifadelerle yüklendi.

Rus devlet kanalı Rossiya-1'e konuşan Peskov, Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamaların "küstahça" ve "utanç verici" olduğunu söyledi.


Peskov, açıklamasında ABD Başkanı'na tepki gösterdi:

ABD Başkanı'nın bu tür küstahça açıklamaları, başka bir devletin başkanını özellikle de Putin'i rahatsız etmez ancak bu, ABD için utanç verici.


Böyle bir ülkenin başkanı böyle bir dil kullanıyorsa, bunun utanç verici olması gerekiyor. Biden, iç siyasi çıkarlar uğruna Hollywood kovboy tarzı davranışlar sergiliyor.


"Bunamış, moruk..."


Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


ABD Başkanı'nın söylediğinin tam aksine iklim değil, Biden gibi bunamış ve Rusya'ya karşı savaş başlatmak isteyen, işe yaramayan moruklar varoluşsal tehdit oluşturuyor.


Biden'dan Putin'e küfretmişti


The Hill'in haberine göre, ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası kapsamında Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik "o... çocuğu" diyerek küfür içerikli ifadeler kullanmıştı.




#Peskov
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