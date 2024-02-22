Putin'e küfreden Biden'a Rusya'dan sert tepki: 'Bunamış işe yaramayan moruk'

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Navalnıy'ın ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadığını hem de öfkelendiğini belirten Biden, "Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti." ifadesini kullandı. Öte yandan Biden, Moskova'ya bugüne kadar çok sayıda yaptırım getirdiklerine ve Navalnıy'ın ölümü bağlamında yeni yaptırımlar olabileceğine dikkati çekti.