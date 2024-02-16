Rus muhalif Aleksey Navalni, kaldığı hapishanede hayatını kaybetti.

Navalni'nin ölümü arkasında büyük soru işaretleri bırakırken, ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama Putin ve katillerinin neden olduğuna şüphe yok." ifadelerini kullanan Biden Navalni'nin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

"Hem şaşırmadım hem de öfkelendim"

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin ABD'nin yaklaşımını ve bundan sonraki muhtemel tutumlarını değerlendirdi.

Navalnıy'ın öldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığına inanmak için bir sebepleri bulunmadığını dile getiren Biden, "Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti." ifadesini kullandı.

Biden'dan yeni yaptırımların sinyali

Moskova'nın Navalnıy ile ilgili farklı bir söylemde bulunacaklarına işaret eden Biden, "Navalnıy'ın ölümünden Putin sorumludur. Onun başına gelenlerden Putin sorumludur." dedi.

Biden, Moskova'ya bugüne kadar çok sayıda yaptırım getirdiklerine ve Navalnıy'ın ölümü bağlamında yeni yaptırımlar olabileceğine dikkati çekti.

Navalni'nin ölümü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sert muhaliflerinden olan Navalny, geçtiğimiz aylarda Sibirya yakınlarındaki Yamalo-Nenets bölgesinde bir cezaevine nakledilmişti.

Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi Federal Cezaevi Servisi, internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Navalny'nin yürüyüş yaptıktan sonra "kendini iyi hissetmediğini" ve "anında bilincini kaybettiğini" belirtti.

⁠Navalnıy'ın cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalnıy'ın bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.















