Refah'tan ötesi yok

Tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştiren İsrail, 1,4 milyondan fazla Filistinli için son sığınak olan Refah’ı vurmaya başladı. Hamas’ın karşılıklı rehinelerin serbest bırakılması teklifini reddeden işgalci güç, rehine kurtarma bahanesiyle gerçekleştirdiği saldırılarda Kuveyt hastanesi ve çevresindeki sivil yerleşkeleri vurdu. 2 rehinenin kurtarıldığı katliamı başarı olarak atfeden işgalci güç, 67 Filistinliyi katletti, 200’den fazla kişiyi yaraladı. Hava saldırılarında 14’ten fazla ev, 3 cami ve birçok çadır hedef alındı. Sağlık ekipleri, kısıtlı imkanlarla onlarca yaralıya müdahale ederken, Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb El-Hıms ve kamplarda yaşayanlar, yaşadıkları korkunç anları Yeni Şafak'a anlattı.

REHİNELERİ BAHANE ETTİ

İsrail ordusu gecenin ilerleyen saatlerinde 2 rehineyi kurtarma bahanesiyle km başına 16 bin kişinin sığındığı Refah kentine hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşim yerlerini vuran işgalci güç, rehinelerin de bir Filistinlilerin ve Hamas güçlerinin kaldığı bir apartmanda kaldığını, saldırı sonrası 2 kişinin kurtarıldığını kaydetti. Ordu sözcüsü Daniel Hagari, görevlendirdikleri bir ekibin 01.49'da rehinelerin tutulduğu daireye girdiğini, bir dakika sonra da çevredeki bölgelere bir dizi hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Kendi vatandaşlarının da hayatını tehlikeye atan işgalci güç, rehineleri bahane ederek katliam gerçekleştirmekle eleştiriliyor.

7 EKİM SONRASI DOĞANLARI VURDU

Refah'taki Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb El-Hıms, saldırıların ardından hastanede çok fazla yaralının olduğunu ifade ederek, “Uzuvları kopmuş çok sayıda hasta ile karşılaştık. Hastaneye gelenlerin çoğu çocuklardan oluşuyor” dedi. 7 Ekim’den sonra doğup, savaşta şehit olan bebeklerin bulunduğunu kaydeden doktor, “İşgalciler, uluslararası alanda yasaklanmış silahlar kullanıyor. Ve bizim kısıtlı imkanlarımız olduğu için yaralıları yeterli düzeyde müdahale edemiyoruz" dedi.

KATLİAM SÜRECEK MESAJI

Katliam sonrası İsraillin kurtardığını açıkladığı Fernando Simon Marman (60) ve Louis Har (70) isimli rehinelerin ise sağlık durumlarıın iyi olduğu kaydedildi. Hamas'ın elindeki rehinelerle ilgili konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Verdiğimiz çabaları hak edecek kadar rehine hayatta" dedi. Netanyahu’nun sözleri, rehine bahanesiyle Refah’taki katliamı sürdüreceği şeklinde yorumlandı.

HER GÜN KIYAMETİ YAŞIYORUZ

Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde akrabalarına sığınan Duaa, “Kuzey’den güneye akrabalarımıza sığındık fakat burada da bombalar bizi bırakmadı” dedi. “Akrabalarımızla birlikte sığındığımız bina yerle bir oldu. Yüksek ihtimalle birçoğu şehit olmuştur” diyen Filistinli, “Her gün kıyameti yaşıyoruz resmen bizim yaşadığımız hayat, hayat değil. Herkes sessiz ama şuna inanıyoruz Filistin’in onurlu halkı özgürlüğüne kendi mücadelesi ve direnişiyle kavuşacak. Rabbim bizlere sabır versin” ifadelerini kullandı.

Denizin ortasında cinayet

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ise yaşam mücadelesi bütün zorluğuyla devam ediyor. Yaşanan kıtlık ve açlık nedeniyle 6 Gazzeli genç, ailelerine yiyecek bir şeyler tutmak umuduyla denize doğru açıldı. Denizde 6 Filistinliyi gören işgalci güç, gençlere ateş açtı. Gençlerin hepsi denizin ortasında can verdi.

Soykırım savaşının devamı

Hamas, Refah'a yönelik İsrail saldırısını, Filistin halkına karşı yürütülen "soykırım savaşı" ve zorla yerinden etme girişimlerinin bir devamı olduğunu belirtti. Açıklamayı gerçekleştiren Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Refah katliamından ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin de sorumlu olduğunu kaydetti.

Dışişleri tepki gösterdi

Refah’a düzenlenen saldırı sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamalarda bulundu. "İsrail'in, Gazze Şeridi'ne bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu harekatın, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.







