Ruhani: ABD aklını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i hedef alan ABD yaptırımlarına çok sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hem müzakere açıklamasında bulunduğunu hem de eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i yaptırım listesine aldığını belirterek, ‘ABD’nin aklını kaybettiğini’ savundu. Ruhani, “Bir ülkenin liderini yaptırım listesine almak gibi ahmakça bir iş yapmak için insanın aklını kaybetmesi gerekiyor. Bu da düşmanın anormal bir durumda olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu. “siz müzakere peşinde değilsiniz” dedi.

YALAN SÖYLÜYORLAR

Başkent Tahran’da konuşan Ruhani, ABD’yi hedef alarak, “Hem müzakere diyorlar hem de onunla eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanını yaptırım listesine alıyorlar. Yalan söyledikleri aşikar. Siz müzakere peşinde değilsiniz. Kendi kendinizi ayaklar altına alıyor ve itibarsız olduğunuzu ilan ediyorsunuz” ifadelerini kullandı

KIRMIZI ÇİZGİ VURGUSU

Konuyu geçen hafta İran’ın düşürdüğü ABD İHA’sına da getiren Ruhani, “ABD biraz da S-300 benzeri bir savunma mekanizması ile değil de İran üretimi bir sistem ile İHA’yı vurduğumuz için öfkeli” değerlendirmesinde bulundu. Ruhani, “ABD’den korkumuz yok. Sınırlarımız kırmızı çizgidir, ihlal edildiğinde savunmak zorundayız” dedi.

“SAVAŞA SUSADILAR”

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de yaptırım kararı sonrası, Trump’a yakın şahin siyasetçilerin “diplomasi yerine savaşa susadığını” söyledi. Zarif paylaşımında “Trump, ABD’nin Basra Körfezi’nde Amerikan Ordusu’nun işi yok derken yüzde yüz haklı. Askerini bölgeden çıkarması hem ABD’nin hem de dünyanın çıkarına. Ancak B takımının ABD’nin çıkarları konusunda endişe taşımadığı ortada-diplomasiyi hor görüyorlar ve savaşa susamışlar” yazdı. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi de twitter hesabından “İran Rehberi (Hamaney) ile diplomasinin komutanına (Zarif) yönelik faydasız yaptırımlar, umutsuz ABD yönetimiyle diplomasi yolunu tamamen kapattı” açıklamasını yaptı.

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