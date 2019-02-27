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Ruhani'den Zarif açıklaması: İsrail'in sevinci Zarif'in başarısının göstergesi

Ruhani'den Zarif açıklaması: İsrail'in sevinci Zarif'in başarısının göstergesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasıyla ilgili "Sizi, ABD'nin çok yönlü yaptırım baskılarına karşı direnişin en ön safında görüyorum. O yüzden istifanızı ülkenin çıkarlarına aykırı buluyor ve kabul etmiyorum. İsrail gibi yeminli İran düşmanlarının sevinci sizin bu görevdeki başarısının en açık göstergesi" dedi.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini açıkladığı mesajında "baskıların farkında olduğunu" belirtti.

Ruhani, önceki gün istifa ettiğini açıklayan Zarif'e hitaben kaleme aldığı ve Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan açık mektupta, "ülkenin diplomatik organları, hükümet ve hatta halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yönelik baskıların farkında olduğunu" ifade etti.

Zarif'in istifasını ülke çıkarlarına uygun bulmadığı için kabul etmediğini dile getiren Ruhani, mektubunda İran lideri Ali Hamaney'in de Dışişleri Bakanı Zarif'i takdir ettiğini hatırlatarak, "Sizi, ABD'nin çok yönlü yaptırım baskılarına karşı direnişin en ön safında görüyorum. O yüzden istifanızı ülkenin çıkarlarına aykırı buluyor ve kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümet organlarının Dışişleri Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içinde olması gerektiğine dikkati çeken Ruhani, Zarif'e hitaben şunları kaydetti:

Güç, kabiliyet ve cesaretle yolunuza devam ediniz. Ülkenin diplomatik organlarına, hükümete ve hatta halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na yönelik baskıların farkındayım.

Halka verdikleri söze sonuna kadar bağlı kalacaklarını ve bu zor süreci aşacaklarına olan inançlarının tam olduğunu ifade eden Ruhani, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

  • "İsrail gibi yeminli İran düşmanlarının sevinci Muhammed Cevad Zarif'in bu görevdeki başarısının en açık göstergesi ve Dışişleri Bakanlığında kalmasının da en geçerli nedenidir."

Süleymani de Zarif'i destekledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, istifa kararı alan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in İran lideri Ali Hamaney başta olmak üzere devletin en üst düzeyinde desteğe sahip olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait "sepahnews" adlı internet sitesinden Zarif'in istifasıyla ilgili açıklama yapan Süleymani, "Sayın Zarif, İran dış politikasının sorumlusudur. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görev süresi boyunca daima başta Devrim Rehberi (Hamaney) olmak üzere devletin en üst düzeyinde desteğe ve onaya sahip olmuştur." ifadelerini kullandı.

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Süleymani, Zarif'in ulusal çıkarları korumak ve düşmanlarla mücadele konusunda gerekli adımları attığını belirtti.

Zarif'in Suriye rejimi lideri Beşşar Esed’in Tahran'da yaptığı görüşmelerde yer almamasının Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını aktaran Süleymani, "Bu kanıtlar Sayın Zarif'in görüşmede yer almamasında bir kasıt olmadığını gösteriyor. Kendilerini İran'ın dışişlerinden sorumlu Bakanı olması nedeniyle ülkenin dış politikasının asıl yetkilisi olduğunu teyit etmeliyim." dedi

  • İran Dışişleri Bakanı Zarif, önceki gün sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.
  • Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği ifade edilmişti.
  • İran'daki "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada Zarif'in, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.
  • İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini duyurmuştu.

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