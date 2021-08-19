Rumlardan sığınma istedi

Taliban’ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesiyle birlikte Afganistan’dan kaçan ve ailesiyle birlikte BAE’de olduğu açıklanan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin, Kıbrıs Rum Yönetimi’nden sığınma talebinde bulunacağı iddia edildi.

Taliban’ın başkent Kabil’e girmesinden saatler önce ülkesini apar topar uçakla terk eden Gani’nin izlediği rota ve nerede olduğu günlerdir merak ediliyordu. Gani’nin önce Tacikistan’a uçtuğu iddiaları ortaya atıldı. Ancak uçağının Tacikistan’a hiç iniş yapmadığı belirtildi. Tacikistan yerel kaynaklarına dayandırılan bilgilerde Gani’nin bulunduğu uçağın Duşanbe Havalimanı üzerinde tur attığı, bu arada geçiş izinleri alınarak Özbekistan, Türkmenistan ve İran hava sahasını kullanarak Umman’a indiği öne sürüldü. Gani’nin yanında ailesi ve iki danışmanın da bulunduğu belirtildi.

OYNAT 01:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetimde kim olursa olsun Afganistan'ın yanındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban'a ilişkin Erdoğan, 'Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir. İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydi. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi ifade etmiştik. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız. Taliban'ın ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dışişleri Bakanlığı da dün Gani ve ailesinin ülkeye sığındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, BAE’nin Cumhurbaşkanı’nı Gani ve ailesini memnuniyetle karşıladığını doğruluyor. Gani ve ailesi insani yardım gerekçesiyle ülkeye kabul edildi” ifadelerine yer verildi.

SİYASİ SIĞINMACI BAŞVURUSU

Ancak Gani’nin bundan sonra izleyeceği plan ve nihai adresine ilişkin yeni iddialar diplomatik kulislerde konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre; Gani’nin burada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesine siyasi sığınmacı statüsü başvurusu yapacağı ifade ediliyor. Başvurunun kabul edilmesi durumunda Gani ve yanındaki kişilerin GKRY’e gideceği belirtiliyor.

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BAKANLAR AZERBAYCAN’DA

Gani’nin son durağının neresi olacağı tartışılırken, yönetimindeki bakanların da Taliban sonrasına ilişkin adres arayışına girdiği diğer iddialar. Taliban’ın Kabil başta olmak üzere Afganistan genelinde yönetimi ele geçirmesi ve ülkenin yeni yönetime hazırlanması ile Gani’nin bazı bakanlarının izlenecek yol haritası konusunda Azerbaycan’da toplanmayı planladıkları kaydedildi. Bunların hangi isimlerden oluştuğu ise belirsizliğini koruyor.

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Toplantıya gidiyorum diyerek kaçmış

Taliban’ın başkent Kabil’in dış mahallelerine dayandığı 15 Ağustos günü ülkesini terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin kaçışıyla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. İngiliz BBC’ye konuşan eski Afgan milletvekili Elay Erşad, Gani’nin Afgan Başkanlık Sarayından 15 Ağustos’ta “Savunma Bakanlığının toplantısına katılacağını” söyleyerek helikopterle ayrıldığını, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendiklerini anlattı. Gani’yi “cesaretsiz” olarak nitelendiren Erşad, geri döneceğini düşünmediğini ama dönseydi gözlerinin içine bakarak “Ben bir kadın olarak burada kaldım ama sen kaçtın” demek istediğini söyledi.

169 milyon dolar götürdü!

Afganistan’ın Duşanbe Büyükelçisi Muhammed Zahir Agbar, Gani’nin kaçmasını “devlete ve millete ihanet” olarak nitelendirdi. Agbar, Gani’nin devlet hazinesinden 169 milyon dolar kaçırdığını belirtti.

Bu arada Agbar, büyükelçilik görevlilerine kaçak Cumhurbaşkanı Gani’nin fotoğrafını indirtti.