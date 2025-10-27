Rus lider Putin Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe'yi Moskova'da kabul etti

Rus lider Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui 'yi Moskova'da kabul ederek iki ülke arasında ele alınan planları görüştü. Putin, "Kim ile ikili ilişkileri detaylı şekilde ele almıştık. Her şey planlandığı gibi ilerliyor." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile başkent Moskova'da görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, ülkesine ziyarette bulunan Choe'yi Moskova'da kabul etti.
Görüşmede Rus tarafını temsilen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da yer aldı.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe, bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile Moskova'da bir araya gelmişti. İki bakan, görüşmede ikili ilişkileri ele almıştı.