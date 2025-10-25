Trump'tan Güney Kore ziyareti sırasında dikkat çeken 'Kim' mesajı

Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesinin gerçekleştirileceği Malezya’ya gitmek üzere bindiği Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, Güney Kore’de bulunduğu sırada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme planı olup olmadığına yönelik soruyu, "Eğer isterse görüşmeye açığım" şeklinde cevapladı. Trump, "Ben buna açığım. Onunla harika bir ilişkim vardı. Benim geleceğimi biliyor. Evet, buna yüzde 100 açığım. Kim Jong-un’la çok iyi anlaştım" ifadelerini kullandı. Trump, "ABD ile görüşmelerde bulunmak için nükleer güç olarak tanınmaları gerektiğini söylüyorlar. Buna açık mısınız?" sorusuna yönelik, "Bir nevi nükleer güç olduklarını düşünüyorum. Yani, kaç tane silahları olduğunu biliyorum. Onlar hakkında her şeyi biliyorum ve Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkim oldu. Nükleer güç olarak tanınmaları gerektiğini söylediğinizde, elbette çok sayıda nükleer silahları var" dedi.





"Çin’in Rusya konusunda bize yardım etmesini çok isterim"

Trump, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi konusunda Çin’den Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediğini belirterek, "Çin’in Rusya konusunda bize yardım etmesini çok isterim. Rusya’ya çok büyük yaptırımlar uyguladık. Bu yaptırımların çok etkili olacağını düşünüyorum. Çok güçlüler. Ama Çin’in bize yardım etmesini isterim. Bildiğiniz gibi, (Çin Devlet Başkanı) Başkan Xi ile iyi bir ilişkim var. Çok iyi. Görüşeceğiz. İyi bir görüşme yapacağız. İyi bir toplantı yapacağız. Harika bir toplantı yapacağımızdan oldukça eminim. Konuşacağımız şeylerden biri Rusya ve Ukrayna. Haftada 7 bin kişiyi öldürüyorlar. Çoğunlukla asker. Kesinlikle bundan bahsedeceğiz. O da bunun bitmesini istiyor" şeklinde konuştu. Trump ayrıca Çin’in 1 Kasım’da yürürlüğe girecek yüzde 100 gümrük vergilerinden kaçınması için bir anlaşma yapmasını beklediğini söyledi.





"(Venezuela’dan) Çok yakında kara yoluyla gelen tüm uyuşturucuları da durduracağız"

Trump, Venezuela’ya gerçekleştirilebilecek muhtemel karar operasyonunun sorulması üzerine, "Deniz yoluyla gelen tüm uyuşturucuları neredeyse tamamen durdurduk ve çok yakında kara yoluyla gelen tüm uyuşturucuları da durduracağız. Bunu göreceksiniz. Tıpkı mahkumları ve uyuşturucu satıcılarını, uyuşturucu bağımlılarını, uyuşturucu kullanan herkesi durdurduğumuz gibi uyuşturucunun da ülkemize girişini durduracağız" ifadelerini kullandı.







