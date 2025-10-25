Kremlin Temsilcisi Dmitriev 'Ukrayna'da çözüme yakınız' diyerek duyurdu: Trump-Putin zirvesi gerçekleşecek

ABD Başkanı Donald Trump - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Kremlin Temsilcisi Dmitriev, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin gerçekleşeceğini duyurdu. Dmitriev, "Ukrayna'da çözüme yakınız" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
