Kremlin Temsilcisi Dmitriev 'Ukrayna'da çözüme yakınız' diyerek duyurdu: Trump-Putin zirvesi gerçekleşecek

00:1725/10/2025, Cumartesi
Kremlin Temsilcisi Dmitriev, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin gerçekleşeceğini duyurdu. Dmitriev, "Ukrayna'da çözüme yakınız" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

#Kremlin
#Donald Trump
#Vladimir Putin
#Rusya
#ABD
#Ukrayna
