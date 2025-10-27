Yeni Şafak
Rusya: Ukrayna'da 3 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya: Ukrayna'da 3 yerleşim yerini ele geçirdik

16:5027/10/2025, Pazartesi
AA
Rusya, geçen hafta 10 yerleşim yerini ele geçirmişti.
Rusya, geçen hafta 10 yerleşim yerini ele geçirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde 3 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "
Doğu askeri grubu birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesinde Yegorovka, Zaporijya bölgesinde de Novonikolayevka ve Privolnoye yerleşim birimlerini kurtardı"
ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 10 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.



