AB'den terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı

19:2227/10/2025, Pazartesi
AA
AB, 2016'dan bu yana DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar uyguluyor.
AB, 2016'dan bu yana DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar uyguluyor.

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişi ve gruplara yönelik yaptırımları 31 Ekim 2026’ya kadar uzattı. Yaptırımlar, listedeki kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulmasını ve AB’ye seyahat yasağını kapsıyor.

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresini 31 Ekim 2026'ya kadar uzattı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, halihazırda yaptırım listesinde bulunan 15 kişi ve 7 grubun alınan karardan etkileneceği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresinin 31 Ekim 2026'ya kadar uzatıldığı aktarılarak, "AB, terör saldırıları planlayarak, finanse ederek, uygulayarak ve dünya çapında terör propagandası yaparak uluslararası barış ve güvenliği tehdit edenlere karşı harekete geçme kararlılığını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AB'nin yaptırımları, listeye alınan kişi ve kuruluşların 27 üye ülkedeki varlıklarının dondurulmasını, onlara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanması yasağını ve listede yer alan gerçek kişilere AB'ye seyahat yasağını içeriyor.


