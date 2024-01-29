Rusya Harkiv bölgesindeki yerleşim birimini ele geçirdi

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 568 uçak, 265 helikopter, 11 bin 345 İHA, 456 hava savunma füze sistemi, 14 bin 817 tank ve zırhlı araç, 1211 çok namlulu roketatar, 7 bin 892 obüs ve havan topu ile 18 bin 7 özel askeri araç imha edildi"