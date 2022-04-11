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Dünya Rusya Ukraynaya Avrupadan teslim edilen S-300 füze sistemini vurduk
AVRUPA

Rusya: Ukrayna’ya Avrupa’dan teslim edilen S-300 füze sistemini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Slovakya tarafından Ukrayna’ya verilen S-300 hava savunma füze sistemini personeli ile birlikte denizden “Kalibr” yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Rusya: Ukrayna’ya Avrupa’dan teslim edilen S-300 füze sistemini vurduk
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Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da devam eden savaştaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna’daki hedeflere yönelik dün yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldığını aktaran Konaşenkov, “Denizden ‘Kalibr’ yüksek hassasiyetli füzelerle Dnipro bölgesinin güney eteklerindeki bir Avrupa ülkesi tarafından Kiev rejimine teslim edilen, hangarda gizlenmiş S-300 hava savunma füze sistemi taburu yok edildi. Dört S-300 fırlatıcısı ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup 25 kadar personel vuruldu.” ifadesini kullandı.

Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi
DÜNYA
Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

Gece boyunca havadan yüksek hassasiyetli roketlerle de Velikaya Novoselovka yerleşim birimi yakınlarında bulunan "Buk-M1" ve "Osa-AKM" hava savunma füze sistemleri dahil Ukrayna ordusuna ait silahlar ve silah onarım üssünü yok ettikleri bilgisini paylaşan Konaşenkov, Mıkolayiv ve Jovtnevoye’de 2 cephanelik, Uspenovki bölgesinde de S-300 sisteminin yönlendirilmesi için kullanılan radarın imha edildiğini kaydetti.

Rusya: Ukrayna'daki S-300 sistemlerini roketlerle vurduk
DÜNYA
Rusya: Ukrayna'daki S-300 sistemlerini roketlerle vurduk

Konaşenkov, yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk bölgesinde Vozdivijenka ve İvanovka yakınlarında 9 tank, 5 obüs, 5 Grad çok namlulu roketatar vurduklarını ifade etti.

İzyum şehri yakınlarında Ukrayna ordusuna ait 2 "Su-25" savaş uçağının vurulduğunu da belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 78 askeri unsurun imha edildiğini dile getirdi.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 129 uçak, 99 helikopter, 243 hava savunma füze sistemi S-300, Buk-M1 ve Osa AKM, 441 insansız hava aracı, 2 bin 79 tank ve zırhlı araç, 239 çok namlulu roketatar, 909 obüs ve havan topu, 2 bin 3 özel askeri araç yok edildi.” ifadesini kullandı.

Geçen hafta, Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna’ya S-300 hava savunma füze sistemi verdiklerini duyurmuştu.

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