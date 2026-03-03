Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya ve İran dışişleri bakanları Orta Doğu'daki durumu görüştü

Rusya ve İran dışişleri bakanları Orta Doğu'daki durumu görüştü

20:593/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede, Orta Doğu'da oluşan durum ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durumu telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Erakçi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durumun ele alındığı görüşmede, bu eylemin uluslararası hukukun temel normlarını zedelediği ve tüm bölge için ciddi sonuçlar doğurduğu belirtildi.


"Rusya bu konuda yardımcı olmaya hazır"

Lavrov, görüşmede, gerginliği düşürülmesi, güç kullanımından vazgeçilmesi, durumun siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi gerektiğini kaydederek, Rusya'nın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, bölgedeki tüm ülkelerde sivillerin ve sivil altyapının korunmasına yönelik önlemlerin alınmasının önemi vurgulandı.



#İran
#Orta Doğu
#Rusya
#Telefon görüşmesi
#Sergey Lavrov
#Abbas Erakçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Muğla kura çekilişi 2026 ne zaman, saat kaçta yapılacak? Muğla kura çekimi ertelendi mi? Muğla TOKİ evleri kura sonuçları e-Devlet sorgulama