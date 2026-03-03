Yeni Şafak
ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına çağrı: Derhal ayrılın!

02:243/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
AA
ABD Dışişleri Bakanlığı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarının bulundukları ülkelerden bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki vatandaşlarına bulundukları ülkelerden
"ciddi güvenlik riskleri"
nedeniyle bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Mora Namdar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bakanlığın Orta Doğu'daki ülkelere yönelik güvenlik uyarısını güncelledi.

Namdar, Orta Doğu'daki 15 ülkedeki ABD vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları ülkelerden bir an önce ayrılmaları konusunda çağrı yaptı.

Paylaşımda yer verilen görselde ilgili ülkelerin Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Filistin, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen olduğu belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

#ABD
#Savaş
#Ortadoğu
