Rusya’da askeri helikopter düştü: Ölüler var

“Çelyabinsk’in Sosnovsky bölgesindeki Krasnoye Poly yakınlarında bir Mi-8 tipi helikopter düştü. Helikopter, FSB’ye aitti. Bölge sakinlerinden yaralanan olmadı ve yerleşim yerlerinde hasar görülmedi. Özel servisler bölgede çalışıyor, onlara gerekli yardımı sağlıyoruz. İlk bilgilere göre helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum”