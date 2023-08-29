|
Dünya

Rusya’da askeri helikopter düştü: Ölüler var

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) ait askeri helikopter düştü. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

17:23 . 29/08/2023 Salı
DHA
Rusya

Rusya

Çelyabinsk Bölge Valisi Aleksey Teksler, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada,
“Çelyabinsk’in Sosnovsky bölgesindeki Krasnoye Poly yakınlarında bir Mi-8 tipi helikopter düştü. Helikopter, FSB’ye aitti. Bölge sakinlerinden yaralanan olmadı ve yerleşim yerlerinde hasar görülmedi. Özel servisler bölgede çalışıyor, onlara gerekli yardımı sağlıyoruz. İlk bilgilere göre helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum”
dedi.


#Rusya
#askeri helikopter
#kaza
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Havale ve EFT saatleri: Tüm bankalarda EFT ve havale saat kaça kadar?