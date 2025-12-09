Yeni Şafak
Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü

Rus basınında yer alan haberlere göre; uçakta 7 kişinin bulunduğu aktarıldı.
Rusya'nın İvanovo bölgesinde ‘An-22’ tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus askeri nakliye uçağının Moskova'nın yaklaşık 250 kilometre kuzeydoğusunda test uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında,
“Ivanovo bölgesinde, An-22 askeri nakliye uçağı bakımdan geçtikten sonra bir test uçuşu sırasında düştü. Uçak, ıssız bir alana düştü”
ifadelerine yer verildi.

Kurtarma ekiplerinin kazanın olduğu yere doğru yola çıktığı belirtilen açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nden bir komisyonun da kazanın nedenini belirlemek için olay yerine gittiği bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre; uçakta 7 kişinin bulunduğu aktarıldı.




