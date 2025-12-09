Yeni Şafak
Rusya Dnipropetrovsk'taki Ostapovskoye yerleşkesini ele geçirdi

14:359/12/2025, Salı
AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Ostapovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Barış planları üzerine çalışılırken Rusya, Ukrayna'yla olan savaşında yoğun bir saldırıya geçti.


Yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini peş peşe duyuran Rusya, bir yeri daha kontrol altına aldıklarını söyledi.


Ukrayna'nın
Dnipropetrovsk
bölgesindeki
Ostapovskoye
yerleşim yerinin, Rus ordusu tarafından ele geçirildiği duyuruldu.

"Yerleşim birimi kurtarıldı"


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.


Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Ostapovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.


Ukrayna uçağı düşürüldü


Açıklamada ayrıca Ukrayna'ya ait "Su-27" tipi savaş uçağının vurulduğu kaydedildi.


Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Novodanilovka, Donetsk bölgesinde de Çervonoye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.




#Rusya
#Ukrayna
#Dnipropetrovsk
