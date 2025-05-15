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Rusya'da üst düzey görevden alma: Ordunun kilit ismi farklı göreve getirildi

Rusya'da üst düzey görevden alma: Ordunun kilit ismi farklı göreve getirildi

21:0115/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
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Putin, Kara Kuvvetleri'nin başındaki Salyukov'u İstanbul'daki görüşmeler öncesinde farklı bir göreve getirdi.
Putin, Kara Kuvvetleri'nin başındaki Salyukov'u İstanbul'daki görüşmeler öncesinde farklı bir göreve getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oleg Salyukov'u görevden aldı. İstanbul'daki barış görüşmeleri öncesinde ordudaki görevi sonlandırılan Salyukov, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2 Mayıs 2014'te Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Oleg Salyukov, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından görevden alındı.

Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı yaptı

Rus basınında yer alan habere göre; İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak barış görüşmeleri öncesinde görevden alınan Salyukov, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

AB'nin kara listesinde

Salyukov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarındaki rolü nedeniyle Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve diğer ülkeler tarafından yaptırımlara tabi tutuluyor.

Salyukov kim?

Orgeneral Oleg Leonidoviç Salyukov, 21 Mayıs 1955'te Sovyetler Birliği'nin Saratov şehrinde doğmuş, uzun yıllar Rus ordusunda görev yapmış üst düzey bir askeri isimdir.

Askeri kariyerine Kiev Askeri Bölgesi'nde başlayan Salyukov, çeşitli kademelerde görev alarak 121. ve 81. Muhafız Motorize Tüfek Tümenleri'nde komutanlık yapmıştı. 2008-2010 yılları arasında Uzak Doğu Askeri Bölgesi Komutanı olarak görev yapmış, ardından 2010-2014 arasında Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

2 Mayıs 2014'te Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştı.

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