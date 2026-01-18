Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Rusya'dan AB'ye çağrı: 'Babacığınızı kızdırmayın'

Rusya'dan AB'ye çağrı: 'Babacığınızı kızdırmayın'

10:1118/01/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Ukrayna'yla müzakerelerde ABD'yle Rusya adına görüşen isimlerden olan Dmitriev'in "babacık" çıkışı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin geçtiğimiz yaz Trump'a "babacık" demesine bir gönderme.
Ukrayna'yla müzakerelerde ABD'yle Rusya adına görüşen isimlerden olan Dmitriev'in "babacık" çıkışı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin geçtiğimiz yaz Trump'a "babacık" demesine bir gönderme.

Grönland'a asker gönderen AB ülkelerine Rusya'dan mesaj geldi. Rusya Ulusal Varlık Fonu Başkanı Dmitriev, "ABD Başkanı Donald Trump'ı provoke etmeyin" dedi.

Rusya Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Grönland'a asker göndermesini hedef aldı, askerler geri dönmeli dedi. Dmitriev mesajını ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesi için bazı Avrupa ülkelerini ek gümrük vergileriyle tehdit etmesinin ardından paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yatırım ve Ekonomik Kooperasyon özel temsilcisi olan Dmitriev, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e hitap ederek, "Babacığınızı provoke etmeyin! Grönland'a gönderilen 13 askeri geri çekin" dedi.

Grönland'a asker gönderilmesini "tehlikeli oyun" olarak nitelendiren Dmitriev, ayrıca, gümrük vergilerinin "Grönland'a gönderilen her asker için yaklaşık yüzde 1" tutarında olduğunu da sözlerine ekledi.


Ne olmuştu?

Trump sosyal medya şirketi Truth Social'da yaptığı açıklamada, Grönland ile bağlantılı "ulusal güvenlik" endişelerini gerekçe göstererek, Washington'un 1 Şubat'tan itibaren sekiz ülkeden gelen mallara yeni gümrük vergileri uygulayacağını ve Haziran ayında oranların önemli ölçüde artacağını söylemişti.

Buna göre, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan yapılan ithalatın yüzde 10 oranında gümrük vergisine tabi tutulacağını ve bu oranın 1 Haziran'da yüzde 25'e çıkacağını belirtti.


Ukrayna'yla müzakerelerde ABD'yle Rusya adına görüşen isimlerden olan Dmitriev'in "babacık" çıkışı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin geçtiğimiz yaz Trump'a "babacık" demesine bir gönderme. Geçtiğimiz hafta Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya, Grönland'la dayanışma mesajı vermiş ve adada yapılacak tatbikatlar için asker göndermişlerdi. İngiltere'nin bir subay ve Norveç'in ise 2 asker göndermesi dikkat çekmişti.

#Grönland
#Rusya
#AB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 18 Ocak Pazar maç programı