Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: Üçü çocuk beş sivil hayatını kaybetti

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in doğusundaki Sermin köyü ile İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi. Saldırılar sonucu İdlib kent merkezinde dört sivil öldü, 33 sivil yaralandı, Sermin köyünde de bir sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.