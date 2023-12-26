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Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: Üçü çocuk beş sivil hayatını kaybetti

Rusya, İdlib'de sivillere saldırdı. Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in Armanaz beldesine hava saldırıları düzenledi. Söz konusu saldırılar sonucu üçü çocuk beş sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Semih Bozkuş
01:08 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı.
Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı.

Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında üçü çocuk beş sivil hayatını kaybetti.

Rusya'ya ait savaş uçağının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında can kayıplarının yanı sıra bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, yerel saat 21.15'te Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in Armanaz beldesine hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunmadan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, saldırıda aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Yaralı çocuk, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.



#İdlib
#Rus savaş uçağı
#sivil yerleşim yeri
#Hava Saldırısı
#Saldırı
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