Dünya S-400 eğitimi başladı
ASYA

S-400 eğitimi başladı

Rusya’dan alınan hava savunma sistemi S-400’ler için bir grup Hava Kuvvetleri personeli eğitim almak üzere bu ülkeye gitti. Milli Savunma Bakanlığı, eğitimin Rusya’nın Gatchina şehrinde başladığını duyurdu. Mossad’a yakın ‘ISI’ şirketi de uydudan çekilen fotoğraflar eşliğinde yayınladığı haberde S-400’lerin aktive edildiğini iddia etti.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
S-400 Hava Savunma Sistemleri
S-400 Hava Savunma Sistemleri

ABD’nin engelleme çabasına rağmen S-400 hava savunma sistemini envanterine katan Türk Silahlı Kuvvetleri, Ankara’nın Mürted Üssü’nde konuşlu bataryayı operasyonel hale getirdi. İsrail istihbarat servisi Mossad’a yakın ‘ISI’ şirketi, uydudan çekilen fotoğraflar eşliğinde yayınladığı haberde S-400’lerin aktive edildiğini iddia etti. Daha önce de S-400’leri takibe aldığı bilinen İsrail şirketi, yeni uydu görüntülerini kullanarak “S-400’ler ilk kez konuşlandırılıp operasyonel duruma getirildi” diye yazdı. Mürted Üssü’nün detaylı görsellerine yer vererek uzmanlarıyla değerlendirme yapan ISI devamında, “Gözlemlere göre S-400 radarları da kuruldu ve konuşlandırıldı. Ancak, füze bataryaları dolu değil. Bu muhtemelen sistemin başka yere konuşlandırılmadan önce kurulup denenmesi için yapıldı” şeklinde iddiada bulundu.

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Mürted Üssü’ndeki çalışmaların adeta röntgenini çekmeye çalışan Mossad bağlantılı ISI, Türk S-400’lerine ilişkin bilgiler aktardı. NATO’da ‘Grave Stone’ diye adlandırılan S-400 atış kontrol radarını fotoğraflayan şirket, radarın 3 adet fırlatma rampasıyla birlikte bulunduğunu, ortasında ‘Cheese Board’ denilen erken uyarı, hedef yakalama radarı ve alt kısmında ise 600 km mesafe içerisindeki uçak, füze, güdümlü füze, drone, balistik roket gibi tehditlerden 300’ünü eşzamanlı takip edebilen ‘Big Bird’ lakaplı radar bulunduğunu aktardı. Ayrıca iki adet parçanın hangarda bulunduğunu ileri süren ISI, bunların muhtemelen füze rampası olduğunu belirtti.

SUBAYLAR BALTIK'TA

Milli Savunma Bakanlığı, bir grup Hava Kuvvetleri personelinin S-400 eğitimleri almak üzere Rusya’nın Baltıklara yakın Gatchina kentinde bulunduğu bilgisini paylaştı. Bakanlığın yaptığı açıklamada “Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı” ifadeleri kullanıldı.
  • Mossad böyle duyurdu
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  • Eski Mossad çalışanlarının kurduğu Image Satellite Intelligence (ISI) isimli oluşum İran, Rusya, Venezuela ve Türkiye’den çeşitli askeri noktaları İsrail uyduları aracılığıyla sürekli izliyor.

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