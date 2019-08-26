Dünya S Arabistan müfredatında Osmanlıyı işgalci olarak gösterdi
ORTADOĞU

S. Arabistan müfredatında Osmanlı'yı işgalci olarak gösterdi

Suudi Arabistan'da ders kitaplarında müfredat değişikliği yaptı. Daha önce 'hilafet' olarak anlatılan Osmanlı Devleti, 'işgalci' güç olarak tanımlandı. Suudi Arabistan halkı ise, halife Osmanlı sultanlarının halkın kalbinden silinmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi IHA
Suudi Arabistan bayrağı.
Suudi Arabistan bayrağı.

Suudi Arabistan’da ders kitaplarında yapılan müfredat değişikliği ile Osmanlı Devleti artık kitaplarda ’işgalci’ güç olarak gösteriliyor. Eski ders kitaplarında Osmanlı Devleti’nden hayırla bahseden Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığının yaptığı değişiklik halk arasında da şaşkınlığa sebep oldu.

  • Prens Sattam bin Halit Al Suud, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapılan değişikliği kutlayarak, "Atalarımızla savaşanlara hilafet diyorduk, şimdi gerçek yüzlerini ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

Halktan tepki

Suudi Arabistan halkı ise, cuma hutbesini asırlarca Hakim’ül Haremeyn (Harem Bölgesi’nin sahibi) ibaresi yerine Hadim’ül Haremeyn (Kabe’nin Harem Bölgesi’nin hizmetçisi) diye okutan halife Osmanlı sultanlarının halkın kalbinden silinmesinin mümkün olmadığını söylediler.

Öte yandan Suudi Arabistan, bu sene vatandaşlarını Türkiye’ye gitmemeleri konusunda ikaz etti. Ancak bu yıl çok sayıda Suudi, Türkiye’yi ziyaret etti.

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