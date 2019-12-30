​Saddam'ın torunu Mesut Uday'ın gözünden dedesi ve Irak.

Mesut Uday Hüseyin, dedesi Saddam Hüseyin'in idamının 13. yıl dönümünde yenisafak.com'a özel açıklamalarda bulundu. Saddam Hüseyin dönemine ve 2003'te başlayan işgal sürecine dair çarpıcı tespitlerde bulunan Hüseyin, hem Türkiye hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihiyle ilgili "Osmanlı ecdadımız, Türk sancağı İslam'ın düşmeyen sancağı" ifadesini kullandı.

Osmanlı Baas Partisi için ne anlam ifade ediyor?

Saddam Türkiye'ye karşı PKK'yı destekledi mi?

Neden "Musul'a girebilecek tek ordu Türk ordusudur" cümlesini kurdu?

Saddam özel hayatında nasıl bir insandı?

Saddam ailesinin bir üyesi olarak gelecekte siyasete girme hedefi var mı?