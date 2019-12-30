Dünya Saddamın torunu Mesut Udayın gözünden dedesi ve Irak
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Saddam Hüseyin'in idamından 13 yıl sonra torunu Mesut Uday konuştu

Saddam'ın torunu Mesut Uday'ın gözünden dedesi ve Irak

Mesut Uday Hüseyin, dedesi Saddam Hüseyin'in idamının 13. yıl dönümünde yenisafak.com'a özel açıklamalarda bulundu. Uday Hüseyin, hem Türkiye hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihiyle ilgili "Osmanlı ecdadımız, Türk sancağı İslam'ın düşmeyen sancağı" ifadesini kullandı.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Mesut Uday Hüseyin, dedesi Saddam Hüseyin'in idamının 13. yıl dönümünde yenisafak.com'a özel açıklamalarda bulundu. Saddam Hüseyin dönemine ve 2003'te başlayan işgal sürecine dair çarpıcı tespitlerde bulunan Hüseyin, hem Türkiye hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihiyle ilgili "Osmanlı ecdadımız, Türk sancağı İslam'ın düşmeyen sancağı" ifadesini kullandı.

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