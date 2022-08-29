Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr açlık grevine başladı

Libya’nın başkentinde çatışma sesleri: Bölgeden dumanlar yükseliyor

Libya'nın başkenti Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çatışma çıktı. Hafif ve orta ağırlıkta silahların kullanıldığı çatışmalar başkentin tamamında yaklaşık üç saat boyunca duyuldu.