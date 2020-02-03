Sahtekar Emir silah yağdırıyor

Cephane sevkiyatının, ülkede ateşkesin sağlanması için 19 Ocak’ta toplanan Berlin Konferansı sonrası hızlanması dikkat çekti. “BAE’deki petrol sahalarının güvenliğini sağlayacaksınız” diyerek kandırdığı binlerce Sudanlı genci uçaklarla Libya’ya kaçırıp Hafter güçlerine katan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, savaş baronuna destekten asla vazgeçmeyeceğini son hamleleriyle birlikte ilan etmiş oldu. Darbeci Hafter için kurulmuş cephane nakil hattı, Amerikan medyasının önemli yayın organı The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine de konu oldu. Gazetenin eski bir ABD istihbarat yetkilisine dayandırdığı habere göre BAE, Libya’ya son haftalarda düzinelerce uçuş gerçekleştirdi. Uçuş kayıtlarını kaynak gösteren istihbarat yetkilisi, BAE’nin askeri ekipman sevkiyatı için Mısır hava sahasını kullandığına dikkat çekti.

Hafter

BİR UÇUŞTA 100 TON!

ABD’li yetkililer, uçakların BAE’den Libya’ya ve Libya’dan BAE’ye uçuş yaptığını ifade ederek intikal için tek bir uçuşta 100 tondan fazla ekipmanı taşıyabilen Antonov An-124’ün kullanıldığını belirtti. BAE yetkilileri ise sevkiyatlar hakkında yorum yapmayı reddediyor. Meşrû UMH’nin ABD ile ilişkilerinden sorumlu danışmanı Muhammed Ali Abdullah, “BAE’nin eylemleri, Berlin’de yapılan anlaşmalara ciddi şekilde zarar verdi” diyor. WSJ haberinin devamında Türk savaş gemilerinin batı Libya kıyılarında ortaya çıkması “Trablus hükümetine bir başka belirgin destek sinyali” olarak yorumlanırken UMH yetkilisi Abdullah, Türk savaş gemileri hakkında, “Son askeri hareketlilik, Türkiye’nin Libyalıları Hafter’in yasadışı saldırılarına karşı koruma ve bize yardım etme çabalarının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

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3 bin ton ekipman

İstihbarat haberleriyle bilinen bir Fransız sitesi ise Libya’da savaş baronu Hafter’in, BAE’den son iki hafta içerisinde yaklaşık 3 bin ton askeri ekipman aldığını yazdı. Haberin detayında ise sevkiyat operasyonunun Antonov An-124 uçağıyla yapıldığı yönünde bilgi paylaşıldı. Askeri ekipmanların taşındığı An-124 uçağının, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’e ait Makassimos hava kargo şirketine ait olması ise dikkat çekiyor. Öte yandan uluslararası savunma ve havacılık kaynakları, Ürdün’ün, envanterinde bulunan Çin yapımı silahlı insansız hava araçlarını Hafter’e satmak için anlaşma yaptığını bildirdi. İddialara göre CH-4 olarak bilinen ‘CASC Rainbow’ tipi Çin SİHA’ları, yakında Hafter’e gönderilecek. Ürdünlü yetkililerin bu satışın finansmanı için BAE ile anlaştığı iddia ediliyor. Ürdün yönetiminin Çin SİHA’larını kullanma konusunda sorunlar yaşadığı ve bir süredir bunları elden çıkarmak istediği biliniyordu.