Saldığının 20 kat fazlasını tutukladı

Cenin kentinde yoğunlaşan baskınlarda aralarında İsrail hapishanelerinde kalan eski Filistinli esirlerin de bulunduğu 51 Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 3 bin 810'a yükseldi. Son takas anlaşmasında 150 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılmıştı. İsrail, Batı Şeria’daki baskısını da artırdı. Gazze’de her geçen gün katliamlarına yenisini ekleyen İsrail, Batı Şeria’da sivillere nefes aldırmıyor. İsrail bölgeye giriş ve çıkışlardaki güvenlik güçlerinin sayısını çoğalttı. Batı Şeria’ya giriş çıkışlarda keyfi kontroller yaparak uzun kuyruklar oluşmasına neden olan İsrail güçleri, diplomatik plakaya sahip araçları bile uzun süre bekletiyor.

Ateşkes sonrası İsrail güçlerinin saldırılarını fırsat bilen Yahudi yerleşimci teröristler de saldırılarını artırdı. Ateşkes sonrası silahlandırılmaya devam eden Yahudi yerleşimciler, toprak sahibi Filistinlileri yerlerinden etmek için zorla evlere giriyor. Yahudi yerleşimci teröristler, İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria’da yer alan Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait mahsulleri çalarak, zeytin ağaçlarını kesti. İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din tarafından paylaşılan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin ağaçlardaki zeytinleri toplayarak çuvala koyduğu, ardından araçlarına taşıdığı ve bazı yerleşimcilerin ise ağaçları kestiği görüldü. Bölgedeki kaynaklar, silahlanmanın önüne geçilmediği takdirde Batı Şeria’da bulunan diplomatik misyonların ve siyasilerin hayati tehlikesinin artacağını belirtti. Öte yandan Cenin kentine baskın düzenleyen işgalci güç, Eski Şehir beldesinin Sibah Mahallesi'ne insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 4 Filistinliyi öldürdü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 279 Filistinli hayatını kaybetmişti.