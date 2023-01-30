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Dünya

Saldırı iddiaları sonrası İran'dan kritik Ukrayna hamlesi

İran, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'a tepki olarak bu ülkenin Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

14:08 . 30/01/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Podolyak'ın Twitter hesabından paylaştığı
"İsfahan'daki Savunma Bakanlığına ait bir tesise yapılan saldırıya Ukrayna'nın da müdahil olduğunu"
ima eden ifadeleri nedeniyle, bu ülkenin Tahran Maslahatgüzarı söz konusu iddialara açıklık getirmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Ukrayna'yı işaret etmişti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna'daki savaşın olumsuzluklarına değindiği dünkü sosyal medya paylaşımında, İran'da insansız hava aracı ve füze üretildiği öne sürülen İsfahan'daki Savunma Bakanlığına ait tesisteki patlamaya işaret ederek, "Ukrayna sizi uyarmıştı" ifadelerini kullanmıştı.

İran'dan Zelenskiy'e tehdit

Öte yandan Podolyak'a bir tepki de İran Nükleer Müzakere Heyeti Danışmanı Muhammed Merendi'den geldi.

Merendi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "(Ukrayna lideri Volodimir) Zelenskiy'nin bir danışmanı, İsrail rejiminin İsfahan'daki kötü şekilde planlanmış dron saldırısına Ukrayna'nın karıştığını ima eder gibi görünüyor. Zelenskiy gerçekten İran dronlarının, füzelerinin ve diğer silahlarının yıkıcı gücünü deneyimlemek istiyor mu? Böyle bir aptallıktan kesinlikle pişman olacak." ifadelerini kullandı.



#çağırdı
#İran
#Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarını
2 saat önce
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Saldırı iddiaları sonrası İran'dan kritik Ukrayna hamlesi
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