Saldırı iddiaları sonrası İran'dan kritik Ukrayna hamlesi

"İsfahan'daki Savunma Bakanlığına ait bir tesise yapılan saldırıya Ukrayna'nın da müdahil olduğunu"

"İsfahan'daki Savunma Bakanlığına ait bir tesise yapılan saldırıya Ukrayna'nın da müdahil olduğunu"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna'daki savaşın olumsuzluklarına değindiği dünkü sosyal medya paylaşımında, İran'da insansız hava aracı ve füze üretildiği öne sürülen İsfahan'daki Savunma Bakanlığına ait tesisteki patlamaya işaret ederek, "Ukrayna sizi uyarmıştı" ifadelerini kullanmıştı.

Merendi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "(Ukrayna lideri Volodimir) Zelenskiy'nin bir danışmanı, İsrail rejiminin İsfahan'daki kötü şekilde planlanmış dron saldırısına Ukrayna'nın karıştığını ima eder gibi görünüyor. Zelenskiy gerçekten İran dronlarının, füzelerinin ve diğer silahlarının yıkıcı gücünü deneyimlemek istiyor mu? Böyle bir aptallıktan kesinlikle pişman olacak." ifadelerini kullandı.