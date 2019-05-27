Saldırmazlık paktı önerisi

ABD’nin İran’a yönelik maksimum baskı politikasında askeri hamleler ard arda gelirken Tahran’dan sürpriz bir açıklama geldi. Irak’ın başkenti Bağdat’a resmi görüşmeler amacıyla bir ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Körfez ülkelerine ‘saldırmazlık paktı’ önerdiklerini açıkladı. Iraklı mevkidaşı Muhammed el Hekim’le ortak basın toplantısında konuşan Zarif, Tahran’ın ‘askeri ve ekonomik saldırganlığa karşı kendisini güçlü bir şekilde savunacağını’ söyledi. Körfez’deki Arap komşuları ile dengeli ilişkiler kurmak istediklerini belirten Zarif, olası saldırılara karşı koyacaklarını da vurguladı. Zarif, Avrupa ülkelerine de, ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmanın devamı için daha fazla şey yapma çağrısında bulundu.

İÇERİK VE MUHATAP BELLİ DEĞİL

Zarif, ‘saldırmazlık paktı’ önerisinin içeriğine ya da hangi ülkelere teklif edildiğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Körfez bölgesinde İran karşıtı cepheyi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın oluşturduğu biliniyor. Teklifin, 30 Mayıs’ta Mekke acil durum çağrısıyla toplanacak Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Ligi toplantısından hemen önce gelmesi de dikkat çekti.

IRAK: ARABULUCULUĞA HAZIRIZ

Irak Dışişleri Bakanı Hekim ise basın toplantısında, ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi. Hekim, Amerikan yaptırımlarını ‘ekonomik abluka’ olarak niteleyip, bu durumu faydalı bulmadıklarını da ekledi. Hekim, “ABD’nin tek taraflı adımlarına karşı olduğumuzu açıkça ve dürüstçe söylüyoruz. İran İslam Cumhuriyeti’nin aldığı pozisyonu destekliyoruz” dedi.

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ASKERİ TAHKİMAT

ABD yönetimi, İran’a yönelik baskı politikasında son dönemde askeri araçları öne çıkarmış durumda. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, ‘Tahran’a karşı savunma hattını güçlendirme’ amacıyla bölgeye ek 1500 asker gönderilmesini ve BAE ile Suudi Arabistan’a 8 milyar dolarlık silah satışını onaylamıştı.

Savaşın kazananı olmaz

Washington yönetimi, iki hafta önce de İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört B-52 bombardı- man uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran ile yapılacak bir savaşta kimsenin kazanan taraf olmayacağı mesajını ABD’ye ilettiklerini belirtti. Felahetpişe, Basra Körfezi’ndeki gerginlik ve tarafların karşılıklı sert açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından ABD’ye gönderdikleri mesajı paylaştı. İranlı yetkili, Tahran ile Washington arasında ara buluculuk yapan taraflar ve yaşanan gerginliklerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “İran ile yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak ancak kaybedeni çok olacak. Vicdan sahibi ara bulucular bu mesajı ABD hükümetine iletti ancak psikolojik atmosferde fitne çıkarma gayretleri devam ediyor. Buna karşılık ferasete dayanan bölgesel diplomasinin yeri hala boş.”