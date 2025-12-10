Şam'da ilk kez Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Dışişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği himayesinde ülke genelinde ilk kez gerçekleştirilen Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği başladı.
Şam'da düzenlenen etkinlik, Suriye Dışişleri Bakanlığı ile BM İnsan Hakları Komiserliği Ofisi’nin himayesinde gerçekleştiriliyor. Programa Dışişleri, Kültür, Yükseköğretim, Sağlık, Eğitim ve Maliye bakanları, BM İnsan Hakları Komiserliği Ofisi temsilcileri, büyükelçiler ve çok sayıda devlet yetkilisi etkinliğe katıldı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, BM İnsan Hakları Komiserliği Orta Doğu ile Kuzey Afrika Ofisi'nden Muhammed en-Nüsür, BM Komiser Yardımcısı Nade en-Naşef ile Dışişleri Bakanlığı Akıbeti Bilinmeyenler Dosyası Sorumlusu ve Hukuk Müşaviri Behiyye Mardini açılış konuşmalarını yaptı.
"Bugün, Suriye'de insan hakları için yeni bir başlangıcı temsil ediyor"
Panellerde, devrik rejim hapishanelerinden sağ kurtulan görgü tanıkları ile bakanlık ve BM ofisi yetkilileri, ayrıca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konuşmalar yapacak.