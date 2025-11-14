Şam'da peş peşe patlamalar

Şam'da üç katlı binaya füze isabet ettiği bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da henüz bilinmeyen bir nedenle arka arkaya üç patlama meydana geldi. Suriye medyasında üç katlı bir binaya füze isabet ettiği ve bir kişinin yaralandığı kaydedildi.
Ayrıntılar Geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Suriye
#Şam
#Patlama