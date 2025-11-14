Yeni Şafak
Şam'da peş peşe patlamalar

22:0314/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Şam'da üç katlı binaya füze isabet ettiği bildirildi.
Şam'da üç katlı binaya füze isabet ettiği bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da henüz bilinmeyen bir nedenle arka arkaya üç patlama meydana geldi. Suriye medyasında üç katlı bir binaya füze isabet ettiği ve bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ayrıntılar Geliyor...

