Sapık yazardan alçak film

Fransız Metropolitan yapımı S’oeurs D’armes (Silahlı Kızkardeşler) filminde PKK’lı teröristler övülürken, örgütün Suriye’deki işgaline ise methiyeler düzülüyor. Filmi İslam’a hakaret içerikli yayın yapan Charlie Hebdo dergisinin yazarı Carolina Fourest yazıp yönetirken, yapım sürecinde filme danışmanlık yapanlardan biri ise Bernard-Henri Lévy. Lévy de uluslararası ölçekte Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumunun mimarları arasında bulunuyor. Filmin fragmanı sadece Twitter üzerinden 181 bin kez izlenirken, benzeri propaganda yapımlar sayesinde örgüt dünyanın çeşitli ülkelerinden terörist devşiriyor.

EŞCİNSEL HAYRANI

Charlie Hebdo saldırısının ardından Kürdistan24’e konuşan Fourest, “Arkadaşlarımı kaybettim. DEAŞ’a çok öfkeliydim. Neredeyse cepheye gidip YPG saflarında savaşacaktım” demişti. 1999’dan bu yana Fransa’daki ‘Gay ve Lezbiyen Merkezi’ başkanlığı yapan Fourest, eşcinseller için lobi faaliyetleri yürütmesinin yanında Fransa’da LGBT haklarının genişletilmesi için de birçok eyleme katıldı. Ayrıca Fourest’in çıplak eylemleriyle bilinen FEMEN üzerine de bir belgeseli var.

Öcalan’a ithaf edildi



Geçtiğimiz gün fragmanı yayınlanan film 9 Ekim’de vizyona girecek. YPG/PKK propagandasının yapıldığı filmin çıkış tarihi olarak özellikle 9 Ekim seçildi. Bu tarih PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasına yol açan olaylar zincirini başlatan gün olarak biliniyor.