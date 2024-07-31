Sapkınların isyanı: Tecavüzcüleri korumak için üsleri bastılar

Dokuz İsrail askeri, Filistinlilerin zorla tutulduğu Sde Teiman askeri üssünde bir Filistinliye uyguladıkları cinsel taciz ve işkence nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltı haberinin duyulmasıyla aşırı sağcı ve terör zanlısı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Ben Smotrich'in desteklediği ve örgütlediği belirtilen yüzlerce aşırı sağcı yerleşimci askeri üslere ve askeri mahkemelere silahlı halde baskın düzenledi. Silahlı yerleşimcilerle birlikte İsrailli bakanlar ve aşırı sağcı milletvekilleri de baskında rol aldı. Üslerdeki baskına askerlerin karşı çıkamadığı görülürken, silahlı gruba, Ben-Gvir'in emrinde bulunan polisin uzun bir süre müdahale etmediği iddia edildi. Baskın işgalci güç içinde devlet yapısının yok edildiği tartışmasına sebep oldu. İsyan ve darbe girişimi saatler sonra engellenebildi.

Ateşi Ben-Gvir yaktı

9 tecavüzcü askerin tutuklanmasını "Sde Teiman'da en iyi kahramanlarımızın askeri polis tarafından tutuklanması en hafif tabirle utançtır" yorumunda bulunan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir baskının ilk işaretini verdi. İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanını da tehdit eden Ben-Gvir, "Teröristler için sabır ve yaz kampı sona erdi, askerlere tam destek lazım" diyerek, Filistinlilere uygulanan cinsel taciz ve işkenceyi savundu.

Bakanlar liderlik etti

Aşırı sağcı bakanın konuşmasının ardında beraberlerinde yüzlerce yerleşimci eşkiyanın bulunduğu Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi üyeleri Sde Teiman üssüne baskın düzenledi. Gazze'ye atom bombası atmakla tehdit eden İsrail Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Dinci Siyonizm partisi milletvekili Zvi Sukkot ve Netanyahu'nun Partisi Likud'dan milletvekili Nissim Vaturi de askeri üsse baskın düzenleyenler arasında

yer aldı.

Fanatik örgüt de yer aldı

Filistinlilere karşı zorla göç ettirme, şiddet ve nefret suçları nedeniyle ABD ve AB'nin yaptırım listesindeki aşırı sağcı fanatik Lehava hareketi de taraftarlarına Sde Teiman'a gitme çağrısı yaptı.

Demir kapıyı kırıp girdiler

Bunun ardından kalabalığın askeri üssün demir kapısını tutmaya çalışan askerleri zorlayarak içeri girdiği görüldü. Göstericilerin, askeri üssün içine doğru koşuşturduğu askerlerin bazılarını engellemeye çalıştığı anlar ile arbede ve kargaşa görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Silahlı ve üniformalı bazı yedek askerler de üsse düzenlenen baskına katıldı.

Askeri mahkeme basıldı

Gözaltındaki tecavüzcü askerlerin Sde Teiman'dan Beit Lid adlı içinde mahkemelerin de bulunduğu bir askeri komplekse götürüldüğünü öğrenen aşırı sağcı topluluk akşam saatlerinde söz konusu üsse baskın düzenledi. 1200'den fazla sayıda olduğu belirtilen güruhun askerlerle ve güvenlik personeliyle arbedeye giriştiği görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde güvenlik personelinin şaşkın halleri dikkati çekti.

Darbeye benzetildi

İsrail'de bir gün içinde iki defa tekrar eden aşırı sağcı gruplar ve askerlerin katıldığı manzara siyasette ve medyada soğuk duş etkisi yaptı. Askeriyede isyan ve kalkışma olarak değerlendirilen görüntüler askeri darbeye benzetildi.

Mecliste işkenceyi savundular

Meclis komisyonunda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Hanoch Milwidsky, burada yaptığı konuşmasında Sde Teiman'daki askerlerin gözaltına alınmasına ilişkin girişim sona erene kadar tüm koalisyon üyesi milletvekillerine oturumları terk etme çağrısı yaptı. Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi'nin Likud temsilcisine "bir kişinin rektumuna sopa sokulmasının doğru olup olmadığını" sorduğu dikkati çekti. İsrailli Milletvekili Milwidsky, "Herşey meşru. Gazze'den çıkarılan bir teröristse yapılan her şey meşru" ifadesini kullandı.

Nefsi müdafaa dediler!

Cinsel taciz ve işkence suçlamasıyla tutuklanan dört askerin savunmasını üstlenen aşırı sağcı Honenu adlı hukuk kuruluşundan ise skandal bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada dört askerin işkence yaptıkları Filistinliye karşı nefsi müdafaa yaptıkları savunuldu.

Polisin gelmesi engellendi mi?

Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede kolluk kuvvetlerinden sorumlu Yahudi Gücü Partisi lideri Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben Gvir'in "partisinin de başını çektiği olaylara polisin gelmesini engellediği ya da geciktirdiğinin tespit edilmesi için derhal bir soruşturma açılmasını" talep etti. Gallant baskına katılan siyasiler hakkında da inceleme başlatılmasını talep etti. İsyancı gruba karşı Gazze'deki bazı birliklerin askeri üslere kaydırıldığı da belirtildi.

Askerler hakim karşısında

Aşırı sağcı baskının ardından tutuklanan 9 askerin durumunun ne olacağı merak konusu. Filistinliye cinsel işkence etmekle suçlanan 9 askerin hakim karşısına çıkması bekleniyor. İsrail basınındaki haberlere göre, askerlerin gözaltı süresinin uzatılması gündemde. Askerlerden birinin ise dün serbest bırakıldığı bildirildi. Alınacak karara göre yeni baskınlar yaşanabilir.











