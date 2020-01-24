Savaş hazırlığı

Libya’da ateşkes çağrılarına kulak asmayan Hafter büyük bir saldırıya hazırlanıyor. BAE, Mısır, Fransa ve Rusya’nın desteklediği Hafter güçleri, Berlin Konferansı’nda yapılan ateşkes çağrılarına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti. Başkent Trablus’un dünyaya açılan kapısı durumundaki Mitiga Havalimanı’nda uçuşlar bir süre durduruldu. Akşam saatlerinde Mitiga Havalimanı’nın sosyal medyadaki hesabından yapılan açıklamada, “Mitiga Havalimanı yeniden açıldı. Uçuş bilgilerini paylaşacağız.” duyurusu yapıldı.

Sivil uçaklar, terörist Hafter’in tehditlerine rağmen Trablus’taki Mitiga Havalimanı’na inmeye devam ediyor.

MEŞRÛ UMH ALARMDA

Hafter’in liderlik ettiği Hafter güçleri dün, başkentin 120 kilometre güneyinden Giryan-Terhune kentleri de dahil olmak üzere, Trablus sahillerine kadar olan tüm alanı ‘uçuşa yasak bölge’ ilan etmişti. Terörist Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mismari, Mitiga’da tüm sivil ve askeri uçakları meşrû hedef sayacaklarını iddia etmişti.Meşrû yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise saldırı hazırlığına hız veren Hafter’e karşı teyakkuzda. Semud Tugayı Sözcüsü Hamide el-Jaru, “Hafter kuvvetleri cuma günü (bugün) başkent Trablus’un ekseninde ateşkes anlaşmasını yeniden ihlal edecek bir saldırıya hazırlanıyor” dedi. Yeni Şafak’a konuşan Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mejai de “Trablus’a yönelik bir saldırı beklentimiz var. Silahlı kuvvetlerimiz alarm durumuna geçti” şeklinde bilgi verdi.

1080 KEZ SALDIRDI