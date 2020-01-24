Dünya Savaş hazırlığı
ORTADOĞU

Savaş hazırlığı

Libya’da ateşkes çağrılarına kulak asmayan Hafter büyük bir saldırıya hazırlanıyor. BAE, Mısır, Fransa ve Rusya’nın desteklediği Hafter, Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti. Başkentin dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nda uçuşlar bir süre durduruldu. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise Hafter’e karşı teyakkuzda.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Hafter
Hafter

Libya’da ateşkes çağrılarına kulak asmayan Hafter büyük bir saldırıya hazırlanıyor. BAE, Mısır, Fransa ve Rusya’nın desteklediği Hafter güçleri, Berlin Konferansı’nda yapılan ateşkes çağrılarına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti. Başkent Trablus’un dünyaya açılan kapısı durumundaki Mitiga Havalimanı’nda uçuşlar bir süre durduruldu. Akşam saatlerinde Mitiga Havalimanı’nın sosyal medyadaki hesabından yapılan açıklamada, “Mitiga Havalimanı yeniden açıldı. Uçuş bilgilerini paylaşacağız.” duyurusu yapıldı.

Sivil uçaklar, terörist Hafter’in tehditlerine rağmen Trablus’taki Mitiga Havalimanı’na inmeye devam ediyor.

MEŞRÛ UMH ALARMDA

Hafter’in liderlik ettiği Hafter güçleri dün, başkentin 120 kilometre güneyinden Giryan-Terhune kentleri de dahil olmak üzere, Trablus sahillerine kadar olan tüm alanı ‘uçuşa yasak bölge’ ilan etmişti. Terörist Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mismari, Mitiga’da tüm sivil ve askeri uçakları meşrû hedef sayacaklarını iddia etmişti.Meşrû yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise saldırı hazırlığına hız veren Hafter’e karşı teyakkuzda. Semud Tugayı Sözcüsü Hamide el-Jaru, “Hafter kuvvetleri cuma günü (bugün) başkent Trablus’un ekseninde ateşkes anlaşmasını yeniden ihlal edecek bir saldırıya hazırlanıyor” dedi. Yeni Şafak’a konuşan Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mejai de “Trablus’a yönelik bir saldırı beklentimiz var. Silahlı kuvvetlerimiz alarm durumuna geçti” şeklinde bilgi verdi.

1080 KEZ SALDIRDI

  • BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hafter’in başkent Trablus’a saldırmaya başladığı 4 Nisan’dan bu yana 140 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Saldırılara ilişkin rakam paylaşan Guterres, drone ve İHA’larla 850 hava saldırısı, bombardıman uçaklarıyla 170 saldırı, BAE ve Mısır’ın aralarında bulunduğu yabancı güçlerin uçaklarıyla ise 60 hava saldırısı yapıldığını kaydetti. Rakamlar terörist Hafter’in 10 ayda 1080 kez saldırıda bulunduğunu ortaya koyuyor.
Enkaz altında 30 kişi var

Enkaz altında 30 kişi var

Üç bakan Elazığ'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Yakından takip ediyoruztüm tedbirler alınıyor

Yakından takip ediyoruz
tüm tedbirler alınıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ depremi açıklaması.
Elazığda deprem: 14 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da deprem:
14 kişi hayatını kaybetti

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin ilk<br>provokasyonu

Depremin ilk
provokasyonu

​Berna Laçin'in paylaşımına tepki yağdı.
AFAD zamanla yarışıyor

AFAD zamanla yarışıyor

Tüm birimler afet bölgesinde arama kurtarma çalışması yapıyor.
Süreci yakından <br>takip ediyoruz

Süreci yakından
takip ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklama.

Artçı sarsıntılar <br>azalarak devam edecek

Artçı sarsıntılar
azalarak devam edecek

​Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı.
Binanın çatısında yangın çıktı

Binanın çatısında yangın çıktı

Doğalgaz boruları hasar aldı, çatı alev topuna döndü.
Yer kabuğu<br>kırılmış olabilir

Yer kabuğu
kırılmış olabilir

​Prof.Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ çok kritik bir yer,gerilim çok yüksek.
100'den fazla yıkım var

100'den fazla yıkım var

​Depreme yakın ilçe Pütürge Başkanı Sülük'ten açıklama.
Soylu'dan deprem açıklaması

Soylu'dan deprem açıklaması

4 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Deprem çevre illerden de hissedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi

Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
Türkiye'ye<br>geçmiş olsun

Türkiye'ye
geçmiş olsun

Mustafa Şentop: ​Bölgedeki tespit ve çalışmalar süratle yürütülüyor.
AFAD'dan dört uyarı

AFAD'dan dört uyarı

​Depremin ardından kritik uyarılar.
Altun'dan deprem açıklaması

Altun'dan deprem açıklaması

Fahrettin Altun: Devletimiz tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir.
Soğuk ve don uyarısı

Soğuk ve don uyarısı

Meteoroloji deprem sonrası uyarılarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.