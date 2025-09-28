Savaş suçlusu İsrail subayları İngiltere’de eğitim aldı: İşte o katiller!

İngiltere’deki prestijli askeri okullarda İsrail askerlerinin eğitim aldığı ortaya çıktı. Declassified internet sitesi tarafından yayımlanan bilgilere göre, aralarında Gazze’de sivillere yönelik saldırılardan sorumlu tutulan üst düzey isimlerin de bulunduğu en az 32 İsrail subayı Londra’daki Kraliyet Savunma Çalışmaları Koleji’nde (RCDS) eğitim gördü. Sızdırılan belgelerde adı geçenler arasında İsrail Güney Komutanlığı’nın başındaki Tümgeneral Yaniv Asor da bulunuyor. Asor, Gazze’deki operasyonlarda yaşanan sivil kayıplardan dolayı İsrail hava kuvvetleri komutanı tarafından eleştirilmişti.





Yeftah Norkin

ÇOCUK KATLİAMCISI BİRİMİN KOMUTANI

2023 yılından bu yana en az iki İsrailli albayın bu akademide eğitim aldığı belirtildi. Bu albaylardan biri olan Elad Edri, Temmuz 2025’te sadece mezun oldu. Diğer bir subay olan Yeftah Norkin, Temmuz 2024'te eğitimi tamamladıktan sonra hemen ardından Lübnan'a yapılan saldırılarda ordunun “Bang” birliğini yönetti. Norkin, 2008-2009 yıllarında Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yüzlerce çocuğun ölümüne sebep olan bir devriye şirketine komuta etmişti.





Yaniv Asor

NASIR HASTANESİ'Nİ BOMBALAYAN ASKER

Okuldan mezun Tümgeneral Yaniv Asor, İsrail ordusunun Güney Komutanlığı’nın başında bulunuyor ve Gazze’de yürütülen kara ile hava operasyonlarının genel sorumluluğunu üstleniyor. Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne düzenlenen saldırının emrini verdiği veren isim olan Asor, sivillere yönelik yoğun kayıpların yaşandığı operasyonlar nedeniyle İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar tarafından “profesyonellikten uzak davranmakla” suçlandı. Asor ise bu eleştirilere, “Tel Aviv’de olanlar cephe hattındaki savaştan kopuk” diyerek yanıt verdi. Saldırıda 6'sı gazeteci 59 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralanmıştı.





Amir Baram

TOPLAMA KAMPLARI PROJESİNİN BAŞINDA

Gazze’de insani şehir kılıfında toplama kampları projesini yürüten isim olan Amir Baram da bu okuldan mezun. İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü olan Baram, Ocak 2024’te Gazze’de 300’den fazla kişinin öldüğü bir çatışma operasyonunda bizzat görev aldı.





Itai Veruv

KATLİAMDA ROL OYNADI

Tümgeneral Itai Veruv, İsrail ordusunun “Derinlik Kolordusu”nun komutanı olarak görev yapıyor. Bu birim, Gazze’de koordineli saldırılar yürütmekle sorumlu. 2018’de Gazze’den tehcir edilen Filistinlilerin düzenlediği ve 183 kişinin öldüğü Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde de İsrail askerlerinin başındaki isimlerden biri olan Veruv, hakkında açılan soruşturmalarda tutuklanan Filistinlilere yönelik işkence uyguladığını itiraf etmiş ancak suçlamalar düşürülmüştü.





KARA PROPAGANDACILAR

Hidai Zilberman, İsrail ordusunun eski sözcüsü olup halen Planlama Dairesi Başkanı olarak görev yapıyor ve Gazze’ye yönelik askeri planlamalarda etkin rol üstleniyor. Tuğgeneral Harel Knafo, 7 Ekim sonrasında Güney Komutanlığı’na bağlı “Bilgi Operasyonları” biriminin başına getirilerek Gazze’de yürütülen askeri harekâtların medya ve algı çalışmaları boyutunu yönetti. İsrail ordusunun tartışmalı isimlerinden Effie Eitam ise 1988’de Filistinlilere yönelik ağır şiddet eylemleriyle gündeme gelmiş, Filistinlileri “karanlıktan çıkan yaratıklar” şeklinde hedef alan ırkçı söylemleriyle tepki toplamıştı. Bu üç isim, farklı görevleriyle İsrail’in Gazze’deki askeri ve propaganda faaliyetlerinde öne çıkıyor.





GECİKMELİ YASAK

Geçtiğimiz haftalarda ise hükümet, üst düzey askeri personel arasında ortak bir anlayış zemini oluşturmak için 1927'de kurulan okula ilk kez İsraillileri kabul etmeyeceğini bildirdi. Gazeteye konuşan bir İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilisi, İngiliz askeri okullarının, uluslararası insancıl hukuka uygun davranmayı öne çıkardığını belirterek, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonu genişletme kararı yanlıştır. Bu savaşı şu an bitirmenin, acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardımların girişi ile başlayan diplomatik bir yolu olmalı" ifadesini kullandı. Savunma Bakanlığı sözcüsü, İngiliz askeri okullarındaki tüm kurslarda uluslararası insancıl hukuka uyumun vurgulandığını belirterek, “İsrail hükümetinin Gazze’deki operasyonları tırmandırma kararı yanlıştır. Bu savaş derhal ateşkesle sona erdirilmeli, esirler serbest bırakılmalı ve Gazze halkına insani yardım ulaştırılmalıdır” dedi.



