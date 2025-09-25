İsrail Yemen'i hedef aldı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. Katz, Sana'da ‘Husilere ait çok sayıda hedefi’ bombaladıklarını kaydederek, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını da imha ettiklerini bildirdi.

Husilere yakın kaynaklardan ise saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bölgeden gelen ilk bilgiler, Sana’nın kuzeyinde bazı askeri noktaların hedef alındığı yönünde.

İsrail’in bu hamlesi, son dönemde Kızıldeniz ve çevresinde artan tansiyonun ardından geldi. Husiler, özellikle Gazze’deki saldırılar sonrasında İsrail karşıtı söylemlerini artırmış ve zaman zaman İHA ve füze tehditleriyle gündeme gelmişti.











