Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail Yemen'i hedef aldı

İsrail Yemen'i hedef aldı

17:4325/09/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
İsrail Yemen'e saldırdı
İsrail Yemen'e saldırdı

İsrail ordusunun Yemen’in başkenti Sana'ya saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. Katz, Sana'da ‘Husilere ait çok sayıda hedefi’ bombaladıklarını kaydederek, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını da imha ettiklerini bildirdi.

Husilere yakın kaynaklardan ise saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bölgeden gelen ilk bilgiler, Sana’nın kuzeyinde bazı askeri noktaların hedef alındığı yönünde.

İsrail’in bu hamlesi, son dönemde Kızıldeniz ve çevresinde artan tansiyonun ardından geldi. Husiler, özellikle Gazze’deki saldırılar sonrasında İsrail karşıtı söylemlerini artırmış ve zaman zaman İHA ve füze tehditleriyle gündeme gelmişti.




#Yemen
#İsrail
#Sana
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ayçiçek alım fiyatları açıklandı mı?