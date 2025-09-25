Yeni Şafak
Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı: Uçağın rotasını değiştirdi

12:4125/09/2025, Perşembe
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağının izlediği rota dikkat çekti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararı sonrası ABD’ye giderken rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere Tel Aviv’den gece saatlerinde yola çıkan Netanyahu’nun uçağı, Avrupa üzerinden değil Akdeniz’i boydan boya kat ederek New York’a yöneldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uçağı, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı nedeniyle ABD'ye giderken farklı bir rota izledi.BM Genel Kurulu’na katılmak için Tel Aviv’den yola çıkan Netanyahu’nun uçağı, Avrupa’yı “pas geçti”, Akdeniz’i boydan boya kat ederek New York’a ulaştı.



NETANYAHU'NUN TUTUKLANMA KORKUSU


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararı nedeniyle farklı bir rota izledi. Netanyahu’nun, BM Genel Kurulu'na katılmak için gece saatlerinde Tel Aviv'den ABD'ye hareket ettiği bildirildi.



Netanyahu, New York'a hareketinden önce havalimanında yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri eleştiren bir konuşma yapacağını söyledi. Netanyahu, 29 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede de Gazze konusunda Tel Aviv'in ‘hedeflerini’ görüşeceklerini aktardı.


‘Flight Radar’ sitesindeki haritaya göre, Netanyahu'yu taşıyan uçak Avrupa üzerinden New York'a gitmek yerine Akdeniz'i boydan boya geçti. Uçağın, Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanarak, Fransa hava sahasına girmediği görüldü.



